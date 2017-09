Reaktionen aus der Wirtschaft Merkel zum Vierten - Deutsche Bank freut sich

In politischen Fragen halten sich Unternehmen öffentlich meist zurück - man will ja keine potenziellen Kunden verschrecken. Ungewöhnlich deutlich fällt daher das Lob aus, dass die Deutsche Bank für Angela Merkel übrig hat: "Es ist gut für Deutschland, die Europäische Union und die Welt insgesamt, dass so eine erfahrene Regierungschefin am Ruder bleibt", schreibt Chefvolkswirt David Folkerts-Landau in einer ersten Reaktion am Montagmorgen. Deutschland müsse sich nun - gemeinsam mit Frankreich - stärker für notwendige Reformen der EU engagieren. "Mit ihrer Erfahrung und ihrem rationalen, nicht testosterongesteuerten Ansatz ist Merkel prädestiniert für diese Rolle."

Andere Kommentatoren sehen allerdings das mögliche "Jamaika"-Bündnis der CDU/CSU mit der FDP und den Grünen skeptisch: "Die Grünen sind zwar eine weitgehend proeuropäische Partei, doch die Präsenz der FDP in der Koalition könnte Merkels Wunsch verwässern, eine engere Allianz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu bilden, um eine stärkere europäische Integration zu fördern", schreibt Mark Haefele, Investmentchef der Schweizer Bank UBS. "Letztlich könnte sich die FDP gegen eine tiefere fiskalische Integration durch die Ernennung eines Finanzministers für die Eurozone stemmen."

Auch Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater meint, eine "Jamaika"-Koalition wäre "auf den ersten Blick nicht das beste Szenario für Wirtschaft und Finanzmärkte, denn es bringt Unsicherheit - von der Wirtschaftspolitik bis hin zur Europapolitik". Doch Kater betont zugleich: "Auf den zweiten Blick bietet es jedoch auch Chancen, mit frischen Kräften Themen neu anzupacken."

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert als Antwort auf das Erstarken der rechtsnationalen AfD ein Investitionsprogramm für Deutschland. "Die Stärke der AfD sollte ein Weckruf an die Politik sein, die Ungleichheit und soziale Polarisierung der deutschen Gesellschaft endlich ernster zu nehmen", mahnte der Berliner Ökonom.

"Bessere Bildung und Qualifizierung, gezieltere Leistungen des Sozialstaats und eine stärker auf die Zukunft ausgerichtete Wirtschaftspolitik sind die richtige Antwort auf das Erstarken des Populismus", so Fratzscher. Die künftige Bundesregierung müsse "schnell eine Investitionsoffensive starten".