Sondierungsgespräche Vorsicht vor zu großzügigen Steuergeschenken!

Zugegeben, das Timing ist verhängnisvoll. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem sich die Sondierer von CDU, CSU und SPD über ein Steuerkonzept (und noch ein paar Dinge mehr) einigen sollen, kommt das Statistische Bundesamt mit den neuen Konjunktur- und Finanzzahlen um die Ecke. Und die sehen mehr als rosig aus: das stärkste Wirtschaftswachstum seit sechs Jahren und der vierte Überschuss im Staatshaushalt in Folge. Ein Grund zur Freude, einerseits.

Für die Sondierer sind die Zahlen aber eher ein Problem. Denn damit wächst der Druck auf die Politik, kräftige Steuerentlastungen zu versprechen. Es wollen ja schließlich alle was abhaben vom Aufschwung. Am lautesten melden sich dabei die Lobbygruppierungen von Arbeitgebern und Besserverdienenden. Es sei "mehr als genug Geld da", behauptet etwa die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft - und fordert groß angelegte Steuersenkungen.

Doch genau dieses Denken ist fahrlässig. Union und SPD sollten stattdessen zumindest keine allzu großen Geschenke zu verteilen.

So verständlich der Ruf nach kräftigen Steuersenkungen politisch sein mag, so fragwürdig wäre es aus ökonomischer und sozialer Sicht, diesem Wunsch nachzugeben. Und das aus mehreren Gründen:

Zum einen sind die guten Wirtschaftsdaten vor allem ein Blick in die Vergangenheit und Gegenwart. Aktuell sind die Steuereinnahmen in der Tat historisch hoch. Doch das ist vor allem eine Folge der guten Konjunktur - und kann sich schnell wieder ändern. Wenn der Boom vorbei ist und die Wirtschaft in zwei oder drei Jahren nicht mehr so gut läuft, werden die Einnahmen wahrscheinlich geringer ausfallen. Beschließt man jetzt groß angelegte Steuersenkungen, würden die Einnahmeausfälle in der nächsten Krise noch größer - und zwar jedes Jahr.

Zum anderen gibt es in Deutschland immer noch so viel zu verbessern, dass es sinnvoll wäre, Haushaltsüberschüsse in die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur zu investieren. Was die Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen anbelangt, ist Deutschland zum Beispiel immer noch ein Entwicklungsland. Auch die Ausstattung vieler Schulen ist mangelhaft. Und der Umgang mit alten und kranken Menschen - und mit denen, die sie pflegen - ist in Deutschland auch aus finanziellen Gründen oft katastrophal.

Könnte man all diese Probleme lösen, wäre die deutsche Wirtschaft noch deutlich stärker - und zwar nachhaltig, also jenseits des konjunkturellen Booms.

Was heißt das nun für die Sondierer von Union und SPD? Sie sollten den begrenzten Spielraum, den ihnen der Wirtschaftsboom beschert, klug nutzen. Eher für gezielte Investitionen als für breite Steuersenkungen. Und wenn sie die Bürger doch unbedingt entlasten wollen, sollten sie das möglichst gerecht tun. Das kann gelingen, etwa durch niedrigere Sozialversicherungsbeiträge oder durch eine Erhöhung der Freibeträge bei der Einkommensteuer, denn davon profitieren fast alle - von der Krankenschwester bis zum Top-Manager.

Große Senkungen beim Steuertarif dagegen entlasten fast immer besonders die Besserverdiener, selbst wenn man dabei den Spitzensteuersatz ein bisschen anhebt. So würde etwa der Vorschlag im SPD-Wahlprogramm, den vor allem die CSU wegen Sozialismusverdachts entschieden ablehnt, nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nur für die obersten ein bis zwei Prozent der Einkommensbezieher teurer - alle anderen hätten mehr Geld übrig. Auch jene, die 100.000 Euro im Jahr verdienen. Geht es nach der Union, sollen aber auch die entlastet werden.

Das klingt schön und ist für die Politiker verlockend, schließlich wollen sie beim nächsten Mal wiedergewählt werden. Für das Land wäre es allerdings besser, die Geschenke nicht ganz so großzügig zu verteilen.