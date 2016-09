Freihandelsabkommen Ceta Greenpeace und Co. fordern Nein von SPD

Es ist ein letzter Appell an die SPD-Funktionäre: Einen Tag vor dem Parteikonvent, der über das EU-Abkommen mit Kanada entscheiden soll, rufen sechs Verbraucher- und Umweltorganisationen die SPD in einem offenen Brief zur Ablehnung auf.

Ceta stärke "den ohnehin zu dominanten Einfluss der Konzerne und schwächt die demokratischen Rechte der Bürger", heißt es in der Erklärung. Unterzeichnet haben sie der Deutsche Kulturrat, das Netzwerk Campact, die Umweltschutzorganisationen BUND und Greenpeace, die Verbraucherorganisation Foodwatch und die Bürgeraktion Mehr Demokratie.

Spürbare wirtschaftliche Vorteile für die Bürger seien von Ceta nicht zu erwarten, heißt es weiter. "Wir sind nicht gegen die Beseitigung von Handelshemmnissen zur Förderung des internationalen Handels." Doch sei im Fall von Ceta der Preis "viel zu hoch". (Lesen Sie hier eine ausführliche Analyse zu den Argumenten der Ceta-Kritiker.)

Die SPD stimmt am Montag auf einem Konvent über das bereits fertig ausgehandelte, aber umstrittene Freihandelsabkommen Ceta ab. Am Samstag hatten bereits Zehntausende in sieben deutschen Großstädten gegen Ceta und TTIP, das EU-Abkommen mit den USA, demonstriert. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 320.000 Teilnehmern. (Lesen Sie in dieser Porträtserie, was Teilnehmer der Demonstration in Hamburg bewegt.)

Oppermann rechnet mit klarer Mehrheit

Die SPD-Spitze gab sich trotz des öffentlichen Drucks zuversichtlich. Fraktionschef Thomas Oppermann erwartet für Montag ein eindeutiges positives Votum. "Ich rechne damit, dass sich der Parteikonvent mit klarer Mehrheit dafür aussprechen wird", sagte er der "Welt am Sonntag". Die SPD habe erfolgreich für Verbesserungen gekämpft.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, Ceta werde "mit Abstand dasjenige Handelsabkommen sein, das dem Gedanken des fairen Welthandels vergleichsweise am nächsten kommt". Das sei insbesondere das Ergebnis der Interventionen von Parteichef Sigmar Gabriel. Trotz dieser positiven Gesamtwürdigung seien aber "an der einen oder anderen Stelle weitere Klarstellungen notwendig". Weil nannte als Beispiel die Unabhängigkeit richterlicher Entscheidungen. (Lesen Sie hier ein Interview mit dem Chef des Deutschen Richterbunds zu Ceta.)

Der als links geltende SPD-Bezirk Hannover will beim Parteikonvent noch Änderungen am Leitantrag der Parteiführung durchsetzen. So will er vor allem eine rasche vorläufige Anwendbarkeit von Teilen von Ceta verhindern, wie der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch, der "Welt am Sonntag" erläuterte.

Für SPD-Chef Gabriel hängt viel von der Entscheidung am Montag ab. Während er sich gegen TTIP ausgesprochen hatte, positioniert er sich schon lange klar für Ceta. Sollte der Parteikonvent nun auf Linie der Kritiker einschwenken, wäre das ein herber Schlag für die Karriere des Parteichefs und möglichen SPD-Kanzlerkandidaten.

Gabriel warnte am Wochenende vor einem Scheitern von Ceta. "Wir wollen, dass die Globalisierung endlich den Menschen dient und nicht nur einigen wenigen in der Wirtschaft", sagte er der "Bild am Sonntag". "Würde Ceta scheitern, dann wäre der Versuch, die Globalisierung so zu gestalten, auf Jahrzehnte gescheitert. Denn niemand würde uns Europäer dann noch erst nehmen."

