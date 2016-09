Streit über Handelsabkommen Kanada schließt Neuverhandlung von Ceta aus

In einem Fall ist Vizekanzler Sigmar Gabriel tatsächlich das Kunststück gelungen, den bereits fertig verhandelten Freihandelsvertrag zwischen der EU und Kanada (Ceta) nochmals zu öffnen. Auf Drängen der Sozialdemokraten wurde vergangenes Jahr der umstrittene Investorenschutzmechanismus ISDS aus dem Vertragswerk verbannt. Statt geheimer Privatgerichte ist in Ceta ein öffentlicher Investitionsgerichtshof vorgesehen. Eine echte Verbesserung, das gaben sogar die Skeptiker zu.

Doch den Kritikern, auch aus den Reihen der SPD, geht das nicht weit genug. Vor dem Parteikonvent am kommenden Montag in Wolfsburg fordern sie weitere Verbesserungen und Änderungen am Vertragswerk. Zwar ist der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD, Matthias Miersch, von seiner Haltung, dass "kein sozialdemokratisches Mitglied eines Parlaments diesem Abkommen in der vorliegenden Fassung zustimmen" könne, mittlerweile abgerückt - jetzt hält er einen Kompromiss für denkbar. In der Partei gibt es aber weiter offenen Widerstand gegen Ceta.

Mit Hochdruck arbeitet Gabriel an Lösungen, die seine Genossen besänftigen könnten. Am Donnerstag führte er in Montreal Gespräche mit dem linksliberalen Premierminister Justin Trudeau und seiner Handelsministerin Chrystia Freeland am Rande einer Handelstagung in Montreal. Doch das Wunder blieb aus. Kanada lehnt eine Neuverhandlung von Ceta kategorisch ab. Was heißt das nun?