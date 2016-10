Freihandelsabkommen mit Kanada EU-Handelskommissarin zweifelt an schneller Ceta-Einigung

Die EU-Kommission bezweifelt, dass es an diesem Dienstag eine endgültige Einigung auf das umstrittene Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) geben wird. Es seien noch nicht alle Bedenken von Mitgliedstaaten ausgeräumt, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zum Auftakt eines Handelsministertreffens in Luxemburg. Sie denke nicht, dass man an diesem Dienstag "landen" werde.

Malmström warnte vor negativen Folgen für die internationale Rolle Europas beim Scheitern des Freihandelsabkommens. "Das wäre eine sehr schwierige Situation", sagte die EU-Kommissarin. Wenn es die EU noch nicht einmal schaffe, mit Kanada ein Abkommen zu schließen, werde sich der Rest der Welt die Frage stellen, "ob Europa ein verlässlicher Partner ist".

Vizekanzler Sigmar Gabriel äußerte sich jedoch grundsätzlich zuversichtlich. "Ich glaube nicht, dass das Abkommen scheitern kann", sagte er. "Aber es gibt zum Beispiel bei Belgien und auch bei Rumänien noch Fragen, die man vielleicht heute beantworten kann. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Zeit."

Der EU-Kommission ist Gabriel zufolge "ein großer Schritt nach vorne" gelungen. Sie habe mit Kanada rechtsverbindliche Klarstellungen vieler Fragen geschafft, sodass es nicht zur Absenkung von Verbraucherschutz-Standards, dem Abbau von Arbeitnehmerrechten oder einem Privatisierungszwang kommen könne. "Das alles hat die Kommission in einer rechtsverbindlichen Erklärung noch einmal deutlich gemacht", sagte Gabriel. "Das wird zum Beispiel in Deutschland sicher viele Menschen beruhigen."

Die EU-Kommission strebt an, dass bis zum EU-Kanada-Gipfel am 27. Oktober alle 28 EU-Staaten das Abkommen unterschreiben. Die EU-Staaten erhoffen sich von dem seit 2009 meist hinter verschlossenen Türen verhandelten Pakt mehr Handel und Wachstum durch den Abbau von Zöllen und durch einheitliche Standards.

Widerstand gegen Ceta kommt unter anderem aus dem französischsprachigen Teil Belgiens, welcher der Föderalregierung in Brüssel ihr Einverständnis zur Unterzeichnung des Abkommens mit Kanada geben muss. Nach Angaben aus EU-Kreisen hatten zudem Rumänien, Bulgarien und Slowenien bis zuletzt noch Vorbehalte.

Auch in Deutschland gingen Hunderttausende gegen Ceta auf die Straße - aus Sorge vor einem Abbau von Umwelt- und Sozialstandards und zu großer Macht von Konzernen. Das Bundesverfassungsgericht gab vorige Woche unter Auflagen grünes Licht für die deutsche Ceta-Zustimmung.