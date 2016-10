Ceta-Blockade Wallonien bleibt hart

Die Rettungsbemühungen für das umstrittenen Freihandelsabkommen Ceta kommen nicht vom Fleck. Eine Woche vor der eigentlich geplanten feierlichen Unterzeichnung des Vertrags mit Kanada stellt sich die Wallonie weiter quer. Zugeständnisse von EU-Unterhändlern seien "für uns nicht ausreichend", sagte Paul Magnette, Ministerpräsident der belgischen Region.

Die EU kündigte an, auch am Freitag weiter verhandeln zu wollen. Es würden "weitere Gespräche geführt", so Bundeskanzlerin Angela Merkel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilte mit, er sei "hoffnungsvoll". Trotzig merkte er an: Sollte Europa den Vertrag mit Kanada nicht abschließen können, "sehe ich nicht, wie es möglich sein soll, Handelsabkommen mit anderen Teilen der Welt zu vereinbaren".

Die EU-Spitzen wollen nun den Freitag nutzen, um die Wallonie doch noch zum Einlenken zu bewegen. "Solange geredet wird, gibt es noch Hoffnung", fasste Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel den Stand der Gespräche zusammen.

Die Wallonie hatte Nachbesserungen an Ceta gefordert. Die Wallonen treiben unter anderem Sorgen vor Hormonfleisch, gentechnisch veränderten Lebensmitteln und einer zu starken Reglementierung der öffentlichen Auftragsvergabe um. Die EU hat versucht, den Bedenken mit Zusatzdokumenten zu begegnen, bislang allerdings ohne Erfolg.

Rückendeckung von Ceta-Gegnern aus ganz Europa

Belgiens Premierminister Charles Michel mochte sich am Donnerstagabend nicht mehr zu den Erfolgsaussichten der weiteren Verhandlungen äußern. Klar sei nur: "Wir nähern uns dem Moment der Wahrheit."

Mit 3,5 Millionen Einwohnern stellt die Wallonie weniger als ein Prozent der EU-Bevölkerung. Sollte es der EU allerdings nicht gelingen, die Region für Ceta zu gewinnen, droht ein Dominoeffekt: Belgiens Zentralregierung kann Ceta nur durchwinken, wenn die Wallonie zustimmt. Ohne Belgiens Ja kann aber auch die EU das Abkommen nicht unterschreiben. Die Unterzeichnung mit Kanada ist für den 27. Oktober angesetzt.

Der wallonische Regierungschef Magnette hat für Freitag eine Erklärung im Regionalparlament angekündigt. Rückendeckung bekommt die Wallonie von Ceta-Gegnern aus ganz Europa. "Indem Sie sich dem Ultimatum der Europäischen Kommission widersetzt haben und den Drohungen der letzten Tage, haben Sie einer lebendigen Demokratie einen Dienst erwiesen", heißt es in einem Brief von 90 Parlamentariern. Und die linke Tageszeitung "Junge Welt" titelte bereits in dieser Woche: "Merci, Wallonie."