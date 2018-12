Deutsche Automanager im Weißen Haus Zu Bittstellern degradiert

Standortpolitik geht normalerweise so: Politiker umwerben die potenziellen Investoren, servieren Häppchen und Sekt und versprechen Subventionen, wenn sich das Unternehmen für ihren Bezirk entscheidet. Doch als diese Woche die Spitzenmanager gleich dreier globaler Konzerne in Washington eintrafen, hatte niemand den roten Teppich ausgerollt.

Mit der braunen Leder-Aktenmappe in der Hand musste VW-Vorstandschef Herbert Diess am Dienstagmorgen minutenlang in der Kälte am Seiteneingang zum Gelände des Weißen Hauses warten und den Pass vorweisen, bevor die Sicherheitsbeamten ihn einließen. Normales Prozedere an der Pforte zur Machtzentrale der Welt. Aber auch ein Symbol: Donald Trump hat die Wirtschaft, die für Jobs in seinem Land sorgen soll, zum Bittsteller degradiert.

AP VW-Vorstandschef Herbert Diess (l.) in Washington

Diess war gemeinsam mit Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter gekommen, um die von Trump angedrohten bis zu 25-prozentigen Importzölle auf Autos aus Europa zu verhindern. Die Autobosse bekamen am Ende eine halbstündige Audienz beim Präsidenten - und die Hoffnung, dass Trump ihre Investitionsversprechen wohlwollend prüft.

"Konstruktiv" seien die Gespräche gewesen, beteuerten Diess und Zetsche nach dem Treffen wortgleich, bevor sie in ihren Firmenjets zurück nach Deutschland flogen. In der Sprache der Politik bedeutet "konstruktiv" allerdings meist: ergebnislos. Auch wenn Diess an diesem Tag "einen großen Schritt vorwärts, um die Zölle zu vermeiden" festgestellt haben will.

Die Bedingungen für das Gespräch waren gut

Dabei hatten die Deutschen eigentlich alles Notwendige im Gepäck, um in Washington auftrumpfen zu können. Das in vielen Regionen vom Strukturwandel gebeutelte Amerika braucht dringend global erfolgreiche Industriekonzerne - und VW, BMW und Daimler haben geliefert. Knapp 120.000 Jobs verdankt Amerika den deutschen Autobauern und ihren Zulieferern. BMW exportiert aus South Carolina seine SUVs erfolgreich in die Welt.

Aber vor allem haben die Konzerne derzeit eine ganze Reihe weiterer Investitionsprojekte in der Pipeline: BMW erwägt, an einem zweiten Standort in den USA Motoren und Getriebe zu bauen. VW will die Produktion in Chattanooga ausweiten und zudem ein neues Werk für Elektrofahrzeuge für den US-Markt errichten. Mercedes hat im Oktober den Spatenstich für eine Batteriefabrik in der Nähe seiner Pkw-Produktion in Tuscaloosa, Alabama, unternommen. Und BMW wie auch Daimler haben erklärt, dass das neue Abkommen der USA mit Mexiko dazu führen könnte, dass sie Produktion von dort in die USA verlagern.

DPA BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter in Washington

Doch in Trumps verkehrter Welt verschafft das den Investoren keinen Bonus. Nicht er wirbt um Investoren, sondern die Investoren werben um ihn. Denn dieser Präsident ist unberechenbar. Dass seine Protektionismus-Politik Amerika auf längere Sicht schaden wird, ist ihm egal. Geht es nach Trump, soll es möglichst überhaupt keine Autoimporte mehr in die USA geben. "Baut sie hier", hat er die deutschen Unternehmen ultimativ aufgefordert. Und Trump hat, wie Diess offen eingesteht, nun mal "das Heft des Handelns in der Hand". Der amerikanische Absatzmarkt ist für die Deutschen einfach zu wichtig, um sich mit einem impulsiv und instinktiv handelnden Präsidenten anzulegen.

Kleinlaute Worte vom VW-Chef

So klingt es eher hilflos, wenn der Daimler-Chef unterstreicht, dass die Investitionspläne seines Konzerns daran hingen, dass "die Randbedingungen, wie wir sie heute haben, nicht verschlechtert werden". Der VW-Chef gestand Trump gar zu, mit seinen Klagen über die Exportüberschüsse der Deutschen "einen Punkt" zu haben. Kleinlauter geht es kaum.

Es seien "gute Gespräche" in Washington gewesen, sagte Zetsche, nachdem die Autobosse aus dem Weißen Haus kamen. "Und das sollte normalerweise auch nach vorne führen " - sprich: zum Verzicht Trumps auf die angedrohten Zölle. Bei diesem US-Präsident aber, das haben schon viele schmerzhaft erlebt, ist wenig normal.