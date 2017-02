Fremdwährungen Chinas Devisenvorrat schmilzt dahin

Chinas Devisenreserven sind erstmals seit fast sechs Jahren unter die Marke von drei Billionen Dollar gefallen. Sie lagen im Januar bei 2,998 Billionen Dollar, wie die Zentralbank am Dienstag in Peking mitteilte. Hintergrund sind massive Kapitalabflüsse sowie Eingriffe der Notenbank am Währungsmarkt.

Der Rückgang im Dezember war der siebte in Folge. Er fiel mit 12,3 Milliarden Dollar allerdings geringer aus als zuvor. Die Regierung hatte zuletzt mit verschiedenen Instrumenten versucht, die Kapitalabflüsse einzudämmen. Unter anderem hatte die Notenbank die Zinsen erhöht.

China verfügt mit Abstand über die größten Fremdwährungsreserven der Welt. In den vergangenen Jahren sind diese allerdings massiv geschrumpft. Im Juni 2014 lag der Bestand noch bei rund vier Billionen Dollar. Seitdem ist etwa ein Viertel davon verschwunden.

Ärger mit Trump programmiert

Grund dafür sind die großen Kapitalabflüsse. Wegen der Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes hatten Investoren bereits 2015 viel Geld aus China abgezogen. Mittlerweile sorgt auch die amerikanische Geldpolitik für Verwerfungen: Seit die US-Notenbank damit begonnen hat, die Zinsen wieder schrittweise anzuheben, fließt mehr Geld aus aller Welt in Dollar-Anlagen. Das gilt auch für Geld aus China.

Um den Wechselkurs der chinesischen Währung stabil zu halten, muss die Notenbank Yuan kaufen - und verbraucht so ihre Reserven ausländischer Währungen.

"Die gegenwärtigen Reserven sind ausreichend", versicherte die staatliche Devisenbehörde am Dienstag. Es sei normal, dass die Reserven in einem komplizierten heimischen und ausländischen wirtschaftlichen Umfeld schwankten. Die Kapitalabflüsse hätten sich auch verlangsamt, wurde betont.

Doch wie lange kann das gut gehen? Manche Ökonomen befürchten, dass die Führung in Peking die heimische Währung erneut abwerten könnte. Dies könnte nicht nur zu Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten führen, sondern auch die Spannungen zwischen China und den USA verschärfen.

Der neue US-Präsident Donald Trump wirft China ohnehin schon vor, sich durch eine schwache Währung Wettbewerbsvorteile im Handel zu sichern - und so der US-Wirtschaft zu schaden.