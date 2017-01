Mammut-Programm China investiert 164 Milliarden Euro in schnelles Internet

China will kräftig in seine Informationsinfrastruktur investieren. Die Volksrepublik wolle dafür bis 2018 umgerechnet 164 Milliarden Euro aufwenden, teilte die staatliche Planungs- und Reformkommission NDRC am Donnerstag mit. Mit dem Geld solle die Internetgeschwindigkeit erhöht werden, vor allem in mittelgroßen und großen Städten.

NDRC-Direktor Xu Shaoshi ist mit der chinesischen Konjunktur zufrieden, die "gute Dynamik" habe sich mit einem stabilen Start ins neue Jahr weiter fortgesetzt.

China hatte zuletzt mit einer sich abkühlenden Konjunktur zu kämpfen. Im ersten Quartal des Jahres 2016 war die Wirtschaft so langsam gewachsen wie zuletzt in der Weltfinanzkrise.