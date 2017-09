Investitionen in Afrika China hängt Europäer und Amerikaner ab

Mitte Mai sorgte ein ambitioniertes Bauprojekt für Aufmerksamkeit: Zwei neue Eisenbahnstrecken sollen bald durch Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi und den Südsudan führen. Gebaut wird die 13,8 Milliarden Dollar teure Strecke von der staatlichen China Road and Bridge Corporation (CRBC). Die chinesische Export-Import-Bank finanziert den Bau zu 90 Prozent, den Rest trägt Kenia.

Das Milliardenprojekt ist nur eines von vielen, das die Chinesen derzeit in Afrika stemmen. Laut Statistiken der Uno ist die Volksrepublik bereits 2016 zum wichtigsten Investor in Afrika aufgestiegen.

Mehr als 36 Milliarden Dollar an Direktinvestitionen flossen demnach allein im Jahr 2016 von China nach Afrika - mehr als aus den USA und Europa zusammen. Im Vergleich zu 2015 ist das ein gewaltiges Plus - wie folgende Grafik zeigt, die SPIEGEL ONLINE in Kooperation mit dem Online-Portal Statista erstellt hat.

UNCTAD/ AEI/ Statista/ SPIEGEL ONLINE Grafik/ Afrika

Die Chinesen sind mittlerweile in zahlreichen afrikanischen Branchen präsent, unter anderem im Metall-, Energie-, Immobilien- und Transportsektor. Schätzungen zufolge dürfte der Einfluss chinesischer Unternehmen und Staatsvertreter in Afrika in den kommenden Jahren weiter zunehmen.