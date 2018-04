Marktöffnung China könnte Importzölle auf Autos kürzen

China prüft offenbar eine weitere Öffnung des heimischen Automarkts. Die Importzölle auf Pkw könnten um etwa die Hälfte gekürzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider.

Bislang muss jeder, der Pkw nach China bringt, 25 Prozent Zoll bezahlen. Chinas Kabinett, der Staatsrat, wolle diese Rate auf 10 bis 15 Prozent kürzen, berichtet Bloomberg. Schon im Juni könnte diese Entscheidung offiziell verkündet werden.

Niedrigere Zölle dürften auch deutschen Autobauern wie BMW oder Daimler helfen, ihre Modelle im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz günstiger zu verkaufen. China ist der weltgrößte Automarkt und gerade für die deutschen Hersteller enorm wichtig.

Vergangene Woche hatte die Regierung in Peking bereits angekündigt, dass internationale Autofirmen bald mehr als 50 Prozent an chinesischen Zweigstellen besitzen dürfen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr zwangsweise Gemeinschaftsfirmen gründen müssen, um in Chinas Automarkt mitzumischen.

Hinter der Öffnung eines Schlüsselsektors steckt strategisches Kalkül (eine ausführliche Analyse dazu lesen sie hier). Der Schutzwall, den die Führung in Peking in der Vergangenheit um die eigene Autoindustrie zog, erfüllte schon lange nicht mehr die Erwartungen.

"Der politischen Führung ist über die vergangenen Jahre klargeworden, dass private Unternehmen wie Geely, Chery oder Great Wall sich viel besser entwickeln als die großen staatlichen Hersteller", sagte der chinesische Autoanalyst Li San dem SPIEGEL. "Daraus hat sie den Schluss gezogen, dass auch die großen staatlichen Firmen dem Wettbewerb ausgesetzt werden sollen."

Und noch eine Überlegung dürfte für die Entscheidung der obersten chinesischen Wirtschaftsbehörde eine Rolle gespielt haben. Das Auto mit klassischem Verbrennungsmotor wird über kurz oder lang vom Elektroauto abgelöst werden. Und auf diesem Gebiet jedoch haben die chinesischen Hersteller ihren Konkurrenten weitaus mehr entgegenzusetzen als beim herkömmlichen Auto.

Chinesische Internetgrößen wie Tencent, Alibaba oder Baidu und deren Start-up-Töchter liefern das Know-how für E-Mobilitäts-Netzwerke. Auch was die Batterien betrifft, haben Chinas Hersteller gute Ausgangsvoraussetzungen - allein schon, weil sie exklusiven Zugriff auf viele der notwendigen Rohstoffe haben. Seltene Erden lagern zum großen Teil in chinesischer Erde, andere Stoffe in afrikanischen Minen, an denen wiederum chinesische Unternehmen in den vergangenen Jahren systematisch Beteiligungen erworben haben.

Vor dem Hintergrund dieser Stärke ist die Öffnung des Marktes durchaus sinnvoll. Denn China kann ausländisches Kapital gut gebrauchen. "Es ist fast unmöglich, das allein zu schaffen", sagte Analyst Li Anding dem SPIEGEL. "Nur wenn ausländisches Kapital hereinkommt, wird Chinas E-Auto-Industrie wirklich wettbewerbsfähig werden."