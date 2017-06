Elektromobilität China entschärft offenbar Quote für E-Autos

Im Ringen um die Quoten für Elektroautos in China zeichnet sich eine Lösung ab. "Wir haben die zuständigen Behörden gebeten, den Unternehmensanliegen entgegenzukommen", sagte Chinas Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Wir haben eine Lösung gefunden."

China und Deutschland verfolgten bei der Elektromobilität ähnliche Ziele, ergänzte Merkel. Es gebe Anlass, auf eine günstige Lösung zu vertrauen. China will ab dem kommenden Jahr Quoten für Elektroautos vorschreiben, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen. Die deutsche Autoindustrie hatte mehr Zeit gefordert, da sie vor Ort noch nicht viele Autos mit Batteriebetrieb produzieren könne und erst am Anfang einer Modelloffensive stehe.

Wie die nun verkündete Lösung aussieht, war zunächst nicht bekannt. Nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf sollten ab 2018 acht Prozent des Absatzes auf reine Elektroautos oder solche mit Hybridmotoren entfallen. In den folgenden beiden Jahren waren Quoten von zehn und zwölf Prozent vorgesehen. Um die Quote zu erfüllen, könnten auch Kreditpunkte von anderen Herstellern gekauft werden. Zur Diskussion stand, die Quote erst 2019 einzuführen, hatte es aus Branchenkreisen in China im März geheißen.

China ist für die deutschen Autobauer der wichtigste Einzelmarkt. Die Elektroauto-Quoten hatten bei den Konzernen Befürchtungen ausgelöst, nicht schnell genug mit neuen Modellen am Markt zu sein. Neben dem Zeitdruck spielte auch die Sorge eine Rolle, dass Chinas Autobauer auf längere Sicht zum dominanten Anbieter von Elektroautos weltweit werden könnten. Die Bundesregierung setzte sich in Peking deshalb für eine Lockerung der Regeln ein.

Außenminister Sigmar Gabriel hatte nach Gesprächen mit Peking vergangene Woche bereits erklärt, eine Einigung über die Quoten sei in Sicht. So werde es keinen Zwang zur Verlagerung von Forschung und Entwicklung nach China geben.