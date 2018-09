Hilfe und Geschäfte China will 60 Milliarden Dollar in Afrika investieren

China forciert seine Strategie als einflussreicher Investor auf dem afrikanischen Kontinent. Die Volksrepublik will den Staaten dort mit 60 Milliarden Dollar (umgerechnet 51,7 Milliarden Euro) unter die Arme greifen. Präsident Xi Jinping kündigte zum Auftakt des China-Afrika-Gipfels in Peking an, in dem Paket seien 15 Milliarden Dollar als "Hilfen und zinslose Kredite" vorgesehen. Die Investitionen seien für die kommenden drei Jahre geplant.

Peking will neben staatlicher Unterstützung auch Investitionen und Kredite durch chinesische Unternehmen und Banken bereitstellen. Auch sollen einige Länder von ausstehenden Schulden befreit werden. "Wir begrüßen Afrika im Expresszug der chinesischen Entwicklung", sagte Xi vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Staaten in Pekings Großer Halle des Volkes.

China investiert schon seit vielen Jahren in Afrika und hat in dem Kontinent eine Quelle für dringend benötigte Rohstoffe gefunden. Doch auch als Absatzmarkt rückt die wachsende afrikanische Mittelschicht für die Chinesen immer mehr in den Fokus. Mit einem Handelsvolumen von zuletzt 170 Milliarden Dollar (146,4 Milliarden Euro) hat China sowohl die USA als auch die alte Kolonialmacht Frankreich als wichtigste Handelspartner des afrikanischen Kontinents hinter sich gelassen.

Vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA steht die Suche nach neuen Märkten für die Führung in Peking umso höher auf der Prioritätenliste.

An dem zweitägigen Forum zur Zusammenarbeit zwischen China und Afrika nehmen zahlreiche afrikanische Staatsoberhäupter teil. Xi hatte bei einem Treffen mit afrikanischen Spitzenpolitikern und Geschäftsleuten versichert, Chinas Investitionen in Afrika seien an keinerlei politische Bedingungen geknüpft. Es gehe Peking um Entwicklungszusammenarbeit.

"Die Zusammenarbeit Chinas und Afrika muss beiden Seiten messbare Erfolge bringen und dieser Erfolg muss spürbar werden", sagte Xi. Chinesische Offizielle hatte betont, dass man vorsichtiger sein werde bei der Auswahl der geförderten Projekte. Xi sagte demnach, China wolle keine Prestigeprojekte finanzieren, sondern dort ansetzen, wo das Geld am meisten bringe. "Fehlende Infrastruktur gilt als größtes Hindernis für den Fortschritt in Afrika", sagte Xi.

Er ging auch auf die Kritik vieler afrikanischer Länder ein, dass China bei Großprojekten vor allem eigene Arbeiter beschäftige und wenig Know-how in den afrikanischen Staaten verbleibe. Xi sagte zu, dass man künftig mehr Menschen ausbilden und das Leben der lokalen Bevölkerung verbessern wolle.

Europa hat keine Afrika-Strategie

Bereits vor fünf Jahren hat Xi den Bau einer Neuen Seidenstraße eingeleitet, mit der neue Wirtschaftskorridore von China nach Südostasien, Europa und Afrika entstehen sollen. Peking wirbt damit, dass durch chinesische Kredite Jobs und Wachstum angekurbelt würden. Kritiker mahnen dagegen, dass die Projekte zu einer Schuldenfalle für beteiligte Staaten werden könnten, die so abhängiger von China würden.

In Sachen Afrika-Strategie ist die chinesische Führung den USA und auch den Europäern weit voraus. Deutschland und andere Staaten haben zwar vor kurzen damit begonnen, ihr Engagement in Afrika zu vergrößern. Von einem gemeinsamen europäischen Vorgehen kann aber bislang keine Rede sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel war zuletzt drei Tage lang in Westafrika unterwegs. Dabei stand vor allem das Thema Migration im Zentrum der Gespräche. Auch Wirtschaftsbeziehungen waren Thema: Die deutsche Wirtschaft erwartet 2018 Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent von einer Milliarde Euro.