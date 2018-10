Chinas Wachstum ist auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2009 gefallen. Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA legte das Bruttoinlandsprodukt zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch um 6,5 Prozent zu. Das teilte das Statistikamt am Freitag in Peking mit.

Der Rückgang war etwas stärker als erwartet, Analysten hatten mit 6,6 Prozent Zuwachs gerechnet. Die chinesischen Börsen reagierten mit Abschlägen im frühen Handel, erholten sich dann aber wieder.

Seit Jahresanfang habe Chinas Wirtschaft dennoch insgesamt um 6,7 Prozent zugelegt, berichtete das Statistikamt weiter. "Zugleich müssen wir auch sehen, dass die externen Herausforderungen deutlich zugenommen haben", sagte Sprecher Mao Shengyong. Im ersten Quartal waren 6,8 Prozent erreicht worden, im zweiten dann 6,7 Prozent. Das Wachstum bisher liegt gleichwohl weiter über der vorsichtigen Vorgabe der Regierung von rund 6,5 Prozent für das Gesamtjahr.

Der Außenhandel hatte sich im dritten Quartal noch als durchaus robust erwiesen - unter anderem weil Exporteure den Sonderzöllen der USA zuvorkommen wollten. Experten rechnen daher damit, dass sich der Handelsstreit in den nächsten Monaten deutlich stärker auswirken wird, da der Großteil der US-Sonderabgaben auf Importe aus China erst seit vergangenem Monat in Kraft sind.

Die USA und China überziehen sich seit Monaten gegenseitig mit Importzöllen. Eine echte Entspannung in dem Konflikt ist bislang nicht in Sicht.

Die Differenz zwischen amerikanischen Exporten nach China und US-Importen aus China ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten drastisch gestiegen. US-Präsident Donald Trump findet das unfair und hat seinen Wählern versprochen, das zu ändern (mehr dazu erfahren Sie hier). Trump fordert von Peking eine größere Marktöffnung, ein Ende staatlicher Subventionen und ein wirksames Vorgehen gegen Technologieklau. Der Streit belastet die Finanzmärkte, weil es die Sorge vor einem Handelskrieg gibt.

Die Gespräche zwischen Washington und Peking liegen derzeit auf Eis. Allerdings werden sich Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping auf dem Gipfel führender Wirtschaftsnationen (G20) am 30. November und 1. Dezember in Buenos Aires in Argentinien treffen.