Weltwirtschaftsforum Chinas Präsident gibt den Anti-Trump

Sein Auftritt war mit Spannung erwartet worden - und geriert dann auch zur großen Show. Im doppelten Wortsinn.

Wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine Grundsatzrede gehalten. Er gerierte sich in dieser als großer Freund der Globalisierung, als Anti-Trump - und geizte nicht mit philosophischen Überhöhungen.

"Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft", sagte Xi. Alle Länder seien voneinander abhängig. "Wir müssen Nein sagen zum Protektionismus." Protektionismus sei, "als ob man sich in einen dunklen Raum einschließt", sagte Xi. Man sei dann geschützt vor Wind und Regen, aber eben auch isoliert von Luft noch Licht."

China, betonte Xi, wolle globalen Handel ermöglichen. "Wir stehen für offene und transparente Freihandelsabkommen", sagte Xi. "Die dringendste Aufgabe ist es, die Weltwirtschaft aus schwierigem Fahrwasser herauszuführen."

Die Weltwirtschaft als Ozean

Vorwürfe von Globalisierungskritikern wies Xi zurück. Die Weltwirtschaft mit ihren vielen Warenströmen sei wie ein großer Ozean, sagte er. "Jeder Versuch, Ströme abzubrechen oder zu blockieren und sie vom Ozean abzuschneiden und in kleine Bäche oder Seen zurückzuführen, wird nicht funktionieren."

Den künftigen US-Präsidenten Trump nannte Xi kein einziges Mal namentlich. Dennoch war überdeutlich, dass er mit seinen Meeresallegorien auch Donald Trump meinte. Trump hatte wiederholt angekündigt, globale Handelsabkommen aufzukündigen und die US-Wirtschaft auch mithilfe hoher Schutzzölle abzuschotten.

Auch die Kritik an Chinas eigenem Protektionismus erwähnte Xi mit keinem Wort. Ausländische Unternehmen müssen in China oft sehr hohe Marktbarrieren überwinden. Ende Oktober hatte der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) unter anderem die Unterdrückung deutscher Autokonzerne in China gerüffelt.

Immerhin nahm Xi indirekt auf solche Kritik Bezug. So kündigte er an, den Marktzugang für ausländische Unternehmen zu vereinfachen und Rechtssicherheit zu verbessern. Bis wann er welche Lockerung konkret umsetzen will, sagte er aber nicht.