Milliardenspritze statt Teilverkauf Weichenstellung ins Nirgendwo

Auf den ersten Blick wirkt die Entscheidung vernünftig. Bahnchef Rüdiger Grube gibt dem politischen Druck nach und bläst den von ihm geplanten Teil-Börsengang der Bahn-Töchter Schenker und Arriva ab. Stattdessen sollen die Milliarden, die das Unternehmen dringend braucht, aus dem Bundeshaushalt fließen. Organisiert hat den Deal der Bahn-Lobbyist und Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla - mit freundlicher Unterstützung des Verkehrs- und sehr freundlicher Unterstützung des Finanzministers.

Geld vom Staat statt von Investoren - was sinnvoll klingt, erweist sich bei genauerer Betrachtung als eine für die Bahnpolitik typische Durchwurschtel-Entscheidung. Wenn es um den größten deutschen Staatskonzern geht, stehen selten langfristig orientierte, strategische Überlegungen im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, irgendwie ein Problem zu lösen, das sich eben ergeben hat.

Man kann Bahnpolitik so machen. Aber die Lage des Konzerns wird dadurch nicht besser. Wie viele Branchen steht der Mobilitätssektor angesichts der Digitalisierung vor dem größten Umbruch seit Jahrzehnten. Niemand weiß genau, wie die Menschen im Jahr 2030 reisen werden. Was man allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann: Reisen wird sich gegenüber heute verändern - und allein das setzt die traditionellen Anbieter unter Druck.

Deshalb braucht die Bahn grundsätzliche Beschlüsse, die über den Tag hinausreichen. Notwendig wäre vor allem, dass die Politik sich entscheidet, was sie mit dem Unternehmen gut zwei Jahrzehnte nach der sogenannten Privatisierung eigentlich anfangen will - und welche Rolle es künftig spielen soll: Ist die Bahn Teil der staatlichen Daseinsvorsorge und soll möglichst günstig möglichst viele Personen und Güter transportieren? Das hieße: Sie müsste eher wieder ein echter Staatskonzern werden, der nicht verschämt, sondern offen mit Milliarden subventioniert wird.

Oder soll die Bahn ordentliche Gewinne einfahren und sich im verschärften Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern bestmöglich behaupten? Das würde bedeuten: Sie sollte stärker als bislang als privatwirtschaftliches Unternehmen auftreten. Und der Staat sollte die Rahmenbedingungen so setzen, dass es mehr Konkurrenz auf der Schiene gibt - vor allem im Fernverkehr.

Wenn sich die Politik weiter vor dieser Grundsatzfrage drückt, könnte der Konzern insgesamt den Weg des Siechtums nehmen, wie er sich bei der Güterverkehrssparte längst abzeichnet. Verkehrspolitiker begnügen sich noch immer mit Sonntagsreden à la "Mehr Verkehr auf der Schiene", während vor allem der Verkehr auf der Straße zunimmt. Und die Bahn beteiligt sich auch noch an dieser Realitätsverweigerung, indem sie die Probleme durch ständige Umbenennungen der Sparte übertüncht.