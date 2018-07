Teuerung Deutsche Inflationsrate sinkt im Juli auf 2,0 Prozent

Die Inflation in Deutschland ist im Juli den zweiten Monat in Folge zurückgegangen. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch 2,1 Prozent betragen, im Mai 2,2 Prozent.

Die Europäische Zentralbank sieht für die Eurozone Inflationsraten von knapp unter 2 Prozent als ideal für die Konjunktur an.

Preistreiber in Deutschland war zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erneut Energie, die sich mit 6,6 Prozent stärker verteuerte als zuletzt.

Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln schwächte sich dagegen auf 2,6 Prozent ab. Die Landwirtschaft ächzt unter den Folgen des heißen und trockenen Sommerwetters. Zum Teil wird mit deutlichen Ernteeinbußen gerechnet. Bis sich mögliche Preiserhöhungen bei bestimmten Agrarerzeugnissen bei den Verbraucherpreisen niederschlügen, dürfte es laut Bundesamt jedoch eine Weile dauern.