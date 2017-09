Interview mit Post-Vorstand Gerdes Post baut E-Autos mit größerer Reichweite

Für den Bau ihrer Streetscooter hat die Post eine zweite Fabrik in Düren gekauft, sagte Post-Vorstand Jürgen Gerdes in einem Interview mit dem SPIEGEL. In den Hallen eines ehemaligen Automobilzulieferers sollen in den kommenden Monaten 250 Arbeitsplätze neu entstehen und pro Jahr 10.000 weitere Streetscooter vom Band laufen. "Aber wir können die Kapazität sehr schnell mehr als verdoppeln", so Gerdes. Außerdem sollen die Streetscooter künftig auch in Varianten mit größerer Reichweite und schnellerer Geschwindigkeit angeboten werden.

In Zusammenarbeit mit Ingenieuren der Hochschule Aachen hat Gerdes ein Streetscooter-Modell mit umweltfreundlichem Brennstoffzellenantrieb entwickelt - mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Bereits 2018 will die Post 500 dieser Autos bauen und in den Probebetrieb nehmen.

Kritik an der angeblich mangelnden Qualität der Streetscooter bezeichnete Gerdes als "Unsinn". Das Fahrzeug sei sechs Tage in der Woche unter härtesten Bedingungen im Zustellbetrieb im Einsatz. Wenn es nicht funktionieren würde, "könnten wir das Zustellgeschäft einstellen".

