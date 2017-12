Trotz hoher Nachfrage Weniger Wohnungen in Deutschland genehmigt

Erstmals seit 2008 zeichnet sich in Deutschland ein Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen ab.

Trotz hoher Nachfrage nach Wohnraum wurden in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 7,3 Prozent oder 22.400 weniger Genehmigungen erteilt als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach wurde der Bau von insgesamt 286.300 Wohnungen und Häusern genehmigt.

"Gegen den allgemeinen Trend nahmen die Genehmigungen von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu", erklärten die Statistiker zur Bilanz bis Ende Oktober. Mit rund 140.700 Wohnungen wurde hier der höchste Wert für diesen Zeitraum seit zwei Jahrzehnten erreicht. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern gab es dagegen mit 5,1 und 1,5 Prozent weniger Bauzusagen.

Das trifft auch auf Wohnungen zu, die durch Um- und Ausbaumaßnahmen entstehen sollen, etwa das Aufstocken mit Dachgeschosswohnungen: Hier gab es einen Einbruch von 21,2 Prozent. Deutlich zurück ging die Zahl der Genehmigungen von Wohnungen in Wohnheimen, nämlich um 43,6 Prozent oder 9100 Wohnungen. In diesen Bereich fallen auch Flüchtlingsunterkünfte.

Diese Entwicklung trug auch stark zum Gesamtminus bei den Baugenehmigungen bei: Ohne Berücksichtigung der Genehmigungen von Wohnheimen lag der Rückgang der Baugenehmigungen von Neubauwohnungen nur bei 1,2 Prozent.

Einer kürzlich veröffentlichte Studie der Förderbank KfW zufolge hat sich in den vergangenen Jahren ein Überhang von 600.000 Wohnungsbaugenehmigungen angehäuft, der nun auf Umsetzung warte. Dabei spielten Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft eine Rolle, die durch die anhaltende Hochkonjunktur stark ausgelastet ist.

"Insbesondere in den großen Ballungszentren zeigt sich außerdem das Phänomen, dass Investoren Baugenehmigungen auf Vorrat einholen und die dahinterliegenden Projekte zunächst nicht umsetzen, weil sie auf steigende Mieten und Immobilienpreise in der Zukunft setzen", so die KfW. Durch Zuwanderung und Zuzug in Ballungsräume wächst der Bedarf an Wohnraum. Gleichzeitig werden die Preise für Wohnungen und Häuser Gutachtern zufolge im kommenden Jahr weiter steigen.