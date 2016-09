Geldanlagen Deutschland liegt bei privaten Investitionen vorn

Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor.

Der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräten, Ausrüstungen, Immobilien und anderen Gütern lag danach im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit belegt Deutschland vor Frankreich, den USA und Großbritannien den ersten Platz und liegt über dem Schnitt der Euroländer.

Betrachtet man staatliche Investitionen, so schneide Deutschland dagegen seit geraumer Zeit schwächer ab. Dies löst international regelmäßig Kritik aus. Das Finanzministerium wies diese Kritik jetzt zurück: "Forderungen nach einem 'Mehr' an staatlichen Investitionen greifen zu kurz." Laut Finanzministerium wäre es falsch, mit staatlichen Investitionen niedrige private Investitionen kompensieren zu wollen. In erster Linie müssten die Bedingungen für privates Engagement verbessert werden.

Rund 89 Prozent aller Investitionen würden in Deutschland von Unternehmen und privaten Haushalten getätigt. "Deutschland ist bei privaten Investitionen solide aufgestellt", heißt es in dem Bericht, der demnächst veröffentlicht werden soll. Die Investitionsquote Deutschlands - sprich der Anteil privater und staatlicher Investitionen in Relation zur Wirtschaftsleistung - befinde sich insgesamt seit 2013 über dem Durchschnitts des Euroraums. 2015 lag sie bei 20 Prozent. Seit Ausbruch der Finanzkrise übersteige Deutschlands Investitionsquote die der USA.