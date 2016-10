Netzengpässe Deutschland errichtet Stromgrenze zu Österreich 

An der deutsch-österreichischen Grenze werden bis Sommer 2017 mächtige Geräte errichtet, die den Stromfluss notfalls begrenzen können. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE will die Bundesnetzagentur die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber auffordern, sogenannte Phasenschieber zu installieren.

Die Geräte funktionieren, vereinfacht gesagt, wie Ventile. Österreich kann an diesen drehen und so die Menge an deutschem Ökostrom, der ins Land kommt, begrenzen oder ganz stoppen. Umgekehrt kann auch Deutschland die Stromzuflüsse aus Österreich kanalisieren. Die Geräte sollen ab Juli 2018 im Einsatz sein.

Die Phasenschieber werden installiert, da Deutschland wegen der Energiewende immer größere Mengen Strom ins Ausland exportiert. Allein 2015 waren es mehr als 50 Milliarden Kilowattstunden - was dem Jahresverbrauch von knapp 14,3 Millionen Drei-Personen-Haushalten entspricht. Die gewaltigen Mengen bringen in den Nachbarländern immer öfter die Netze durcheinander.

Österreich ist bereits das dritte Nachbarland, das sich gegen die deutsche Energiewende abschottet. Auch Polen und Tschechien errichten derzeit Phasenschieber an ihren Grenzen und konterkarieren damit die Pläne der Europäischen Kommission, einen gemeinsamen europäischen Strommarkt zu entwickeln.

Die Opposition hält die Pläne der Bundesnetzagentur für eine Folge verfehlter deutscher Energiepolitik. "Dem Wirtschaftsminister ist der Strommarkt entglitten", sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. "Sigmar Gabriel muss endlich den Kohleausstieg angehen und so Überkapazitäten abbauen, damit erneuerbarer Strom dorthin geleitet werden kann, wo er gebraucht wird."

