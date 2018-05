Wettbewerbsfähigkeit der Länder Mit Deutschland geht es weiter bergab

Unter den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt gibt es einen harten Konkurrenzkampf um die vordersten Plätze. Mit Deutschland geht es dabei seit Jahren bergab, wie aus der 30. Liste der Schweizer Wirtschaftshochschule IMD hervorgeht.

Die Bundesrepublik fiel vom 6. Platz 2014 auf den 15. Platz heute. Negativ zu Buche schlägt vor allem die Steuergesetzgebung. Schlechter bestellt sei es auch mit den digitalen Fähigkeiten, dem Kampf gegen Steuerhinterziehung und die Umweltverschmutzung. China kletterte fünf Plätze, überholte Deutschland und landete auf Platz 13. Einen Sprung machte auch Österreich: vom 25. auf den 18. Platz.

Besser sieht es hingegen bei anderen europäischen Staaten aus: Erstmals hat die Niederlande die Schweiz überholt, weltweit gehen die USA mit einem Sprung vom vierten auf den ersten Platz als großer Sieger hervor.

Hinter den USA liegen Hongkong, Singapur, die Niederlande und die Schweiz. 2017 waren es dieselben Länder in anderer Reihenfolge: Hongkong, die Schweiz, Singapur, die USA und die Niederlande. Dänemark, Norwegen und Schweden sind in diesem Jahr auch in den Top Ten, ebenso Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Für die Liste werden Wirtschaftsdaten und Managermeinungen ausgewertet. Die USA punkteten mit der Wirtschaftsentwicklung und Infrastruktur. Dabei ging es weniger um Straßen, sondern um Mobilfunk- und Internetabdeckung und Forschung.