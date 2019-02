Studie Mehrheit der Deutschen hält Reiche für egoistisch

62 Prozent der Bundesbürger halten Reiche für egoistisch, 56 Prozent für materialistisch und die Hälfte für rücksichtslos. Zu diesem Ergebnis kommt eine vergleichende Studie des Soziologen Rainer Zitelmann zu Vorurteilen und Neid gegenüber Reichen in Europa und den USA, die dem SPIEGEL vorliegt. Die Befragungen wurden von den Instituten Allensbach und Ipsos Mori in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA durchgeführt (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+).

Die Hälfte der Deutschen stimmte demnach der Aussage zu, dass die Superreichen, die immer mehr Macht wollten, schuld an vielen Problemen der Welt seien, "an Finanzkrisen oder humanitären Krisen" - damit lag der Anteil etwa doppelt so hoch wie in Großbritannien und den USA. Selbst in Frankreich waren lediglich 33 Prozent der Befragten dieser Ansicht.

Die Gruppe der Befragten, die einen ausgeprägten Sozialneid gegen Reiche empfinden, ist mit 34 Prozent in Frankreich. In Deutschland sind es 33 Prozent. In den USA und Großbritannien sind es 20 und 18 Prozent.

Generell ist in den angelsächsischen Ländern die Sicht auf die Reichen deutlich positiver als in Frankreich und Deutschland. Dies ist ein erwartbares Ergebnis. Und doch hält die Umfrage in den USA eine Überraschung bereit. In dem politisch ohnehin gespaltenen Land klafft auch die Sicht der Jungen und der Älteren auf die Reichen deutlich auseinander.

Dem Satz, Reiche seien "gut im Geldverdienen, aber in der Regel keine anständigen Menschen" stimmten zum Beispiel lediglich 15 Prozent der über 60-jährigen Amerikaner zu. Bei denen unter 30 Jahren waren es 40 Prozent. Auch sonst steht diese Altersgruppe den Reichen kritischer gegenüber. Es scheint, als wachse dort eine Generation der Klassenkämpfer heran.

Ebenso überraschend ist, dass es in Deutschland eher umgekehrt ist. Ob Manager zu viel verdienen oder Reiche zu wenig Steuern zahlen, ob sie nur zu Wohlstand gekommen sind, weil sie sich auf Kosten anderer bereichert hätten - das Urteil der Jüngeren fällt meist milder aus.