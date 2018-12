Treibhausgase Deutschland nimmt mehr Geld mit Emissionshandel ein

Die Versteigerungen von CO2-Emissionsrechten haben in diesem Jahr so viel Geld wie noch nie in die Kassen des Bundes gespült. Fast 2,6 Milliarden Euro erbrachten die Auktionen 2018. Damit seien die Erlöse mehr als doppelt so hoch wie 2017, teilte das Umweltbundesamt mit.

Der Emissionshandel funktioniert im Kern nach einem einfachen Prinzip. Seit seinem Start im Jahr 2005 müssen rund 12.000 Unternehmen und Stromproduzenten in der EU für jede von ihnen ausgestoßene Tonne Kohlendioxid (CO2) ein Zertifikat vorweisen. Das klimaschädliche Gas wird so zum Kostenfaktor - was die Unternehmen dazu bewegen soll, ihren CO2-Ausstoß zu senken.

Nach Angaben der Emissionshandelsstelle wurde in diesem Jahr bei den Versteigerungen ein Durchschnittspreis von 14,92 Euro je Zertifikat erzielt. Das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich zu 2017.

Wenn der CO2-Ausstoß teurer wird, dann werden jene Kraftwerke, die besonders viel CO2 ausstoßen, unrentabler. Und das sind vor allem die Kohlemeiler. Das Aus des dreckigen Energieträgers könnte sich dadurch beschleunigen (Lesen Sie hier mehr dazu).