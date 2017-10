Bevölkerung, Arbeitslose, Miete Boomt Ihr Landkreis auch?

Das Land stirbt aus, die Metropolen boomen, das ist seit Jahren die Entwicklung in Deutschland. So wird meistens über die Entwicklung berichtet.

Begründet wird das oft wie folgt: Die Menschen - insbesondere die Akademiker - ziehen in die Städte, immer den gut bezahlten Jobs hinterher. Auf dem Land bleiben dann nur noch die Alten zurück. Läden schließen: der Bäcker, der Fleischer, der Friseur. Ein Teufelskreis kommt in Gang. Wer möchte schon in einem Kaff leben, wo man nicht mal ein Brötchen kaufen kann?

Ganz falsch ist das nicht. In vielen Großstädten wird der Platz tatsächlich knapp. Und es gibt Dörfer, die vor dem Aus stehen. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Diese Entwicklung ist keineswegs unvermeidlich. Für den SPIEGEL haben sechs Redakteure die Provinz bereist, um herauszufinden, was nötig ist, um das Land zukunftsfest zu machen, vielleicht sogar wieder attraktiver als die Großstädte. Anhand von vier erfolgreichen Kommunen zeigen sie, was wichtige Faktoren sind - und welche Rolle die Politik dabei spielt (den Text finden Sie in der aktuellen SPIEGEL-Ausgabe).

Deutschland ist nicht homogen; die Formel "Metropole top, Land flop" ist zu kurz gedacht. So hat der Landkreis Cloppenburg ein Durchschnittsalter von 40 Jahren - und ist damit jünger als Berlin und Hamburg. In Thüringen stemmen sich Erfurt, Jena und Weimar erfolgreich gegen den Bevölkerungsrückgang, der Ostdeutschland an vielen Stellen erfasst hat.

