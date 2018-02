Gesamtstaatlicher Überschuss Deutschland macht Plus von 36 Milliarden

Der deutsche Staat hat 2017 einen deutlichen Überschuss erwirtschaftet. Mit 36,6 Milliarden Euro fiel er etwas niedriger aus als zunächst angenommen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Vorläufige Berechnungen hatten ein Plus von 38,4 Milliarden Euro ergeben.

Aktuell profitiert der Fiskus von der niedrigen Arbeitslosigkeit und dem Wirtschaftsboom. Steuern und Sozialbeiträge füllen die Kassen. Auch die vor allem in Deutschland umstrittene ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sorgt für Entlastung. Wegen der niedrigen Zinsen kann sich der Staat günstiger verschulden.

"Solange die Wirtschaft weiter brummt und die Zinsen niedrig bleiben, dürfte eine schwarz-rote Koalition trotz aller Mehrausgaben bis zum Ende dieser Legislaturperiode ein gesamtstaatliches Defizit vermeiden", sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Bei normalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dürfte das aber nicht mehr gelingen".

Ökonomen sorgen sich um ausgeglichenen Haushalt

Die Große Koalition will bis 2021 rund 46 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Wie teuer Schritte wie die Einführung eines Baukindergeldes oder ein Abbau des Solidaritätszuschlags am Ende werden, lässt sich aber nur schwer vorhersagen. Einige Ökonomen sehen das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in Gefahr und warnen vor langfristigen Belastungen.

Ökonomen der Deutschen Bank warnen, die fiskalischen Überschüsse würden komplett ausgegeben. "Gerade so, als gäbe es keine demografischen Herausforderungen und gerade so, als seien 'Nullzinsen' und eine boomende Wirtschaftsentwicklung ein Normalzustand".

Das 46 Milliarden Euro schwere Programm, das mit Wohltaten und einer Bildungsoffensive einer gesellschaftlichen Spaltung im Lande entgegenwirken soll, basiert auf den von der Regierung geschätzten Haushaltsüberschüssen und Rücklagen von 2018 bis 2021.

Union und SPD versichern, dass die "schwarze Null" nicht zur Disposition steht. Der als Finanzminister gehandelte kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sagte dem SPIEGEL, seine Partei werde in einer großen Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen.