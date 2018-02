Tarifverhandlungen Im öffentlichen Dienst drohen Streiks

Die Gewerkschaften haben am Montag in Potsdam Warnstreiks angekündigt, nachdem die Arbeitgeber beim Auftakt der Tarifverhandlungen kein Angebot gemacht hatten. Nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di werden die Streiks im März stattfinden. Welche Bereiche oder Regionen von den Ausständen besonders betroffen sein sollen, kündigten die Gewerkschaften vorerst nicht an.

Der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb rechtfertigte die Streiks. "Wir müssen schon vor der nächsten Verhandlungsrunde Druck aufbauen und die Kolleginnen und Kollegen zu Protestaktionen auf die Straße rufen", sagte Ulrich Silberbach.

Der Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaften dagegen. Die Warnstreiks gingen "komplett zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger", sagte Thomas Böhle.

Es geht um die Löhne von 2,3 Millionen Menschen

Von den Tarifgesprächen sind sehr viele Menschen betroffen. Verhandelt wird über die künftige Bezahlung der 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen - zu diesen gehören unter anderem Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Krankenhäusern und Bundespolizisten.

Die Gewerkschaften fordern eine Lohnsteigerung von sechs Prozent, mindestens aber ein Plus von 200 Euro pro Monat. "Wir wollen kräftige Lohnerhöhungen deutlich oberhalb des Niveaus der Vorjahre, auch für die unteren und mittleren Einkommensgruppen", sagte Ver.di-Chef Frank Bsirske.

"Sechs Prozent ist viel zu viel", entgegnete VKA-Chef Böhle. Den Mindestbetrag lehnt die VKA komplett ab. Die unteren Lohngruppen würden im Vergleich ohnehin schon besser bezahlt. "Der Mindestbetrag führt dazu, dass den Kommunen Dienstleistungen wegbrechen, befördert Outsourcing, befördert die Gründung von Tochtergesellschaften und ähnliches, was wir eigentlich nicht wollen", sagte Böhle.