SPON-Umfrage Wer profitiert vom Aufschwung?

Wirtschaftswunderland oder Land der Ungleichheit - was ist Deutschland im Jahr 2017? Beides - je nachdem, wen man fragt. Auf der einen Seite stehen die Rekorde der Unternehmen, die hohen Erwerbstätigenzahlen, die sprudelnden Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite stehen die steigenden Zahlen der Leiharbeiter, die entkoppelten Managerbezüge, die Langzeitarbeitslosen.

Unterhalb der Gewinneretagen, so der Soziologe Oliver Nachtwey, verfestigt sich eine neue Abstiegsgesellschaft: "Unten fahren die Rolltreppen falsch herum, man muss sich bemühen, um auf der Stelle zu bleiben. Oben geht es dagegen anstrengungslos immer weiter hinauf."

Ökonomen wie Ifo-Chef Clemens Fuest halten dagegen: Die Globalisierungsstrategie der mittelständisch geprägten deutschen Wirtschaft biete weiterhin Chancen für fast alle.

Doch werden diese Chancen auch genutzt? Kommt der Aufschwung im Wahljahr 2017 bei allen in Deutschland an? Ist Hartz IV ein geeignetes Instrument, Menschen wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen? Stimmen Sie ab, den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben.

Die endgültigen Ergebnisse der Umfrage in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey wird SPIEGEL ONLINE spätestens Anfang August veröffentlichen. Das ZDF wird am 1. August eine SPIEGEL-TV-Dokumentation zu dem Themenkomplex 'Neues Wirtschaftswunder - Wer gewinnt beim Aufschwung?' ausstrahlen, in der die Ergebnisse ebenfalls einfließen.

1) Leiharbeit

2) Hartz IV

3) Arbeitslosengeld I

4) Agenda 2010

5) Gerechtigkeit

