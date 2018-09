Deutschland und die Türkei wollen den bevorstehenden Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Bundesrepublik zu einem Signal für den Ausbau ihrer Wirtschaftsbeziehungen machen. Deutsche Finanzhilfen für die Türkei seien aber kein Thema, sagte Finanzminister Olaf Scholz nach einem Treffen der Finanz-, Wirtschafts- und Energieminister beider Länder: "Wir können ausdrücklich berichten, dass die Türkei nicht um wirtschaftliche Hilfe nachgesucht hat heute im Gespräch, noch wird sie das tun bei Gesprächen, die der Präsident und die Kanzlerin führen."

Mit Blick auf die deutsch-türkische Spannungen in den vergangenen Monaten erklärte Scholz' Amtskollege Berat Albayrak: "Der Prozess der Normalisierung schreitet voran." Beide Seiten kündigten an, ihre Wirtschaftsbeziehungen nun wieder ausbauen zu wollen.

Scholz wie auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier unterstrichen das deutsche Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei. Dazu könnte auch eine intensivere deutsch-türkische Wirtschaftskooperation beitragen. Altmaier zeigte sich überzeugt, dass die Türkei ihre aktuellen ökonomischen Probleme wie eine hohe Inflation und ein drastischer Verfall der nationalen Währung alleine bewältigen könne.

Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar fast die Hälfte an Wert verloren, die Inflation ist im August auf 18 Prozent gestiegen - der höchsten Wert seit 2003. Albayrak und seine Kollegen äußerten am Freitag die Hoffnung auf deutsche Unterstützung für das Ziel, die Zollunion mit der Europäischen Union auszuweiten. Altmaier allerdings verwies dazu auf die Zuständigkeit der EU.

Der Wirtschaftsminister reist Ende Oktober mit einer Delegation in die Türkei. Dort werde es dann auch zur ersten Sitzung der deutsch-türkischen Wirtschaftskommission kommen. Auch im Energiebereich wollen beide Länder mehr kooperieren. Altmaier verwies darauf, dass Deutschland der wichtigste Handelspartner der Türkei sei. Der Handel habe im vergangenen Jahr ein Volumen von 37 Milliarden Euro erreicht. 7000 deutsche Firmen sind in dem Land am Bosporus tätig.