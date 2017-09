Wachsende Kluft Wirtschaft im Osten holt nur schleppend auf

27 Jahre nach der Wiedervereinigung hinkt Ostdeutschland bei der Wirtschaftskraft dem Westen weiter klar hinterher und kann die Lücke nur langsam schließen. "Die Angleichung der Wirtschaftskraft von Ost und West kommt nur noch schleppend voran", heißt es in dem Bericht der Bundesregierung, über den am Mittwoch im Kabinett beraten werden soll.

Insgesamt lag das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner dem Bericht zufolge in Ostdeutschland im vergangenen Jahr bei 73,2 Prozent des westdeutschen Vergleichswerts. Damit hat sich der Ost-West-Abstand innerhalb eines Jahres nur minimal verringert. Ohne Berlin käme der Osten gar nur auf einen Wert von 68 Prozent.

"Die Verringerung dieses Abstandes hat sich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten erheblich verlangsamt", heißt es in dem Bericht. Derzeit sei die Wirtschaftskraft in den neuen Ländern "noch deutlich schwächer als in den alten Ländern".

Kein einziges ostdeutsches Dax-Unternehmen

Gründe für die weiter bestehenden Unterschiede seien die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft und ein Mangel an Konzernzentralen großer Unternehmen. "So ist kein einziges ostdeutsches Unternehmen im Börsenleitindex Dax notiert", heißt es in dem Bericht.

Viele ostdeutsche Firmen seien zudem Teil westdeutscher Konzerne und dadurch teilweise in ihren Entwicklungsmöglichkeiten beschränkt. Gerade größere Firmen investierten oft im Umfeld ihrer Zentralen überdurchschnittlich viel in Forschung, Entwicklung und Innovationen.

Die Bundesregierung fürchtet zudem eine wachsende Kluft zwischen starken und schwachen Regionen. Denn die regionalen Unterschiede zwischen boomenden Regionen und verarmten Landstrichen innerhalb einzelner Bundesländer seien hierzulande größer als etwa in Frankreich oder Großbritannien. Die regionalen Unterschiede dürften sich durch die Globalisierung und den demographischen Wandel noch "tendenziell verschärfen", heißt es im Bericht.

Gefahr "radikaler Einstellungen" in abgehängten Regionen

"Aus regionaler Strukturschwäche können sich Folgeprobleme für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft ergeben", heißt es weiter. "Gerade in den schwächsten Regionen, in denen sich Menschen 'abgehängt' fühlen mögen, können gesellschaftliche Spaltungen bis hin zu radikalen Einstellungen entstehen."

Die Regierungsbeauftragte für die neuen Bundesländer, Iris Gleicke (SPD), sprach gegenüber den Funke-Zeitungen von einer "dramatischen Entwicklung". Sie betreffe nicht nur ostdeutsche, sondern auch einige westdeutsche Regionen. In Ostdeutschland aber sei die Strukturschwäche bis auf wenige Ausnahmen flächendeckend. "Gebraucht wird deshalb eine intelligente Förderung der strukturschwachen Regionen in Ost und West", forderte die Ostbeauftragte. Eine reine Ostförderung über den Solidarpakt II hinaus sei politisch nicht durchsetzbar.