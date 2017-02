Außenhandel Deutschlands Exporte auf neuem Rekordhoch

Deutschlands Exporte haben trotz politischer Unsicherheiten und der Schwäche des Welthandels im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Die Unternehmen führten Waren im Wert von 1,2075 Billionen Euro aus, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auch die Importe erreichten mit 954,6 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert. Damit wurde der Bestwert von rund 1,19 Billionen Euro aus dem Jahr 2015 noch einmal übertroffen.

Doch die exportierenden Unternehmen blicken mit Sorge in die Zukunft. Besondere Sorge bereitet der Branche die protektionistische Politik des seit dem 20. Januar amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. "Angesichts der engen Verflechtung mit den USA steht für deutsche Unternehmen viel auf dem Spiel", sagt Anton Börner, Präsident des Außenhandelsverband BGA. Viele Hunderttausend Arbeitsplätze hingen davon ab, dass europäische Unternehmen ihre Produkte in den Vereinigten Staaten verkaufen könnten und amerikanische Unternehmen in Europa investierten.