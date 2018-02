Drohende Fahrverbote Die Gewinner und Verlierer des Diesel-Urteils

VERLIERER Die Kommunen: Städte und Gemeinden stecken in der Diesel-Frage in der Zwickmühle. Vielerorts stehen sie durch Klagen unter Druck, für die Einhaltung der Grenzwerte zu sorgen. So ist es auch in Düsseldorf und Stuttgart, deren Luftreinhaltepläne jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht landeten. Zu den 37 Städten, deren Grenzwertüberschreitung für das vergangene Jahr schon jetzt sicher ist, gehören aber auch kleinere, etwa Reutlingen, Heilbronn, Darmstadt, Limburg an der Lahn oder Tübingen.



Zugleich sind aber die Möglichkeiten der Kommunen begrenzt. Klare Vorgaben an die Autohersteller könnte nur die Bundesregierung machen, Umrüstungen auf eigene Faust sind für viele Städte kaum finanzierbar. Fahrverbote können die Kommunen nach dem jetzigen Urteil zwar verhängen. Doch dann müssen sie sich auf den geballten Unmut von Handwerkern, Lieferanten und Pendlern gefasst machen, die alle davon betroffen wären. Viele Kommunen suchen deshalb nach Alternativen zu dem radikalen Schritt. Sie reichen von Verschrottungsprämien für Diesel-Taxis in Berlin bis zu einer Mooswand am Stuttgarter Neckartor, die Feinstaub binden soll.