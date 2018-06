VW-Dieselaffäre Eine Buße, die Begehren weckt

VW hat für die Dieselaffäre eine Milliarde Euro Buße gezahlt. Da der Konzern in Wolfsburg sitzt, fließt das Geld nach Niedersachsen. Das schürt den Neid in Schleswig-Holstein: Aus "Anstand" solle der Nachbar was abgeben.