Dieselgipfel Kommunen sollen dauerhaft Geld zur Luftverbesserung bekommen

Mehrere Stunden lang haben Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen am Dienstagvormittag im Kanzleramt beraten: Wie kann die Luft in den Städten so verbessert werden, dass Fahrverbote für Dieselautos vermieden werden können?

Bei dem Treffen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Kommunen in Aussicht gestellt, das für das kommende Jahr vereinbarte Milliarden-Sofortprogramm dauerhaft zu erhalten.

Bereits bei einem ersten sogenannten Dieselgipfel Anfang September hatten sich Kommunen, Bund und Länder auf die einmalige Förderung über eine Milliarde Euro geeinigt. Nun gehe es darum, dieses Sofortprogramm zu "verstetigen", sagte Merkel. Sie wolle dies einbringen in die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung, Ziel sei es, Fahrverbote zu vermeiden.

Die Gelder aus dem nun aufgelegten Fonds sollten den Kommunen möglichst schnell zur Verfügung stehen, damit diese "passgenau" Projekte umsetzen könnten, ergänzte Merkel. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sprach von einem wichtigen Schritt. Die beschlossenen Maßnahmen allein reichten aber nicht aus, um das Problem von Dieselabgasen flächendeckend zu lösen. Sie sehe vor allem die Autoindustrie in der Pflicht.

In vielen Städten werden Grenzwerte beim Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide anhaltend überschritten. Es drohen gerichtlich erzwungene Dieselfahrverbote. Konkret könnten sie nach einem höchstrichterlichen Urteil Ende Februar 2018 zwingend werden.