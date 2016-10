Übernahmen DIHK-Präsident warnt vor Investitionsschranken gegen China

Eric Schweitzer ist niemand, der die Interessen seiner Klientel schnell preisgeben würde. Die Diskussion um neue Schranken für Investoren aus China betrachtet der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) jedoch mit Argwohn. Denn nach seiner Einschätzung ist die Gefahr für die deutsche Industrie nicht annähernd so groß, wie sie beschrieben wird.

Es gebe ein krasses Ungleichgewicht zwischen hohen deutschen Investitionen in China und den niedrigen aus China hierzulande, sagte er dem "Handelsblatt". Das deutsche Außenwirtschaftsrecht biete zudem die passenden Instrumente gegen den Einstieg von ausländischen Investoren, wenn das Kaufobjekt für die innere Sicherheit wichtig sei. "Ich warne daher davor, neue Hürden aufzubauen", sagte Schweitzer.

Der Verbandspräsident reist in der kommenden Woche zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel nach China. Dabei wird auch der europäische Vorwurf, wonach die Volksrepublik zu unfairen Handelspraktiken greife, ein Thema sein. Vermutlich wird es auch um chinesische Unternehmenskäufe in Deutschland gehen, etwa die Übernahme des Industrieausrüsters Kuka. Gabriel hat wiederholt eine Debatte in Europa über Schutzmaßnahmen gegen Zukäufe aus China in strategischen Wirtschaftsbereichen gefordert.

Schweitzer äußerte zudem die Hoffnung, dass es am Ende doch zu einem Abschluss des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens Ceta kommt. Wenn Ceta scheitere, werde die EU auf absehbare Zeit nicht mehr über Freihandelsabkommen verhandeln können. Schweitzer kündigte darüber hinaus an, er werde für eine weitere Amtszeit als DIHK-Präsident kandidieren. Entschieden darüber wird im kommenden März auf einer Vollversammlung der Kammerorganisation.