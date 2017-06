Diskriminierung bei der Wohnungssuche Mehrheit der Deutschen ist gegen anonyme Mietbewerbungen

Der Wohnungsmarkt in vielen Städten ist angespannt, Vermieter können wählerisch sein - und Menschen mit einem fremd klingenden Namen haben es bei ihnen besonders schwer, wie eine Studie von SPIEGEL und Bayerischem Rundfunk zeigt. An dieser Diskriminierung etwas ändern will aber nur eine Minderheit.

Gerade mal 30 Prozent der rund 5000 Befragten sprachen sich für Anonymisierung im Bewerbungsprozess aus, um auch Migranten und Menschen mit ausländischen Namen eine bessere Chance zu geben. 58 Prozent sind dagegen, mehr als 10 Prozent unentschlossen.

Auffällig an den Antworten der Umfrage war, dass vor allem Jüngere dazu neigen, das Instrument zuzulassen. Während bei den 18- bis 29-Jährigen insgesamt 40 Prozent auf jeden Fall oder zumindest eher der Meinung sind, anonyme Bewerbungen einzuführen, waren dies bei den Über-50-Jährigen gerade mal 28 Prozent.

Menschen in Ballungsräumen waren laut der Umfrage im Schnitt zudem häufiger für Anonymisierung - womöglich weil sie Wohnungsbesichtigungen mit Dutzenden Konkurrenten kennen. Teilnehmer, die aus Gegenden mit geringer Bevölkerungsdichte stammen, lehnten die Idee dagegen im Schnitt noch stärker ab.

Gründe, warum jemand für oder gegen Anonymisierung bei der Wohnungssuche ist, lassen sich aus der Umfrage nicht ablesen.