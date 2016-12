DIW stützt Schäubles Sparkurs Staatshaushalt rutscht 2018 ins Defizit

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erhält in der Debatte über seine rigide Sparpolitik unerwartete Hilfe. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt in einer neuen Prognose davor, dass der Staatshaushalt ab 2018 wieder in die roten Zahlen rutschen werde. "Die hohen Budgetüberschüsse werden 2017 deutlich abschmelzen und 2018 ganz verschwinden", teilte das Institut mit. "Dann sind leichte Defizite wahrscheinlich."

Im kommenden Jahr dürften die öffentlichen Haushalte nach der Einschätzung nur noch einen Überschuss von vier Milliarden Euro erzielen nach einem Plus von 26 Milliarden Euro im zu Ende gehenden Jahr. 2018 soll es ein Defizit von 1,2 Milliarden Euro geben.

Schäuble hatte zuletzt gewarnt, die Spielräume würden kleiner, und zusätzliche Ausgabenwünschen seiner Kollegen im Ministerkreis versucht abzublocken. Sein Ministerium warnte, der Staat könne ansonsten in Zukunft nicht mehr alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen, die öffentlichen Finanzen drohten in Schieflage zu geraten. Im letzten Haushalt der amtierenden Koalition, die der Bundestag Ende November verabschiedete, erhöhten sich die Ausgaben für 2017 zum laufenden Jahr um 12,2 Milliarden Euro auf 329,1 Milliarden Euro. Dennoch warf die Opposition der Koalition vor, die Einnahmen nicht stark genug zu nutzen.

Diese Sicht stützt die DIW-Prognose: Die Einnahmen dürften künftig nicht mehr so dynamisch wachsen, da beispielsweise die Beschäftigung nicht mehr so stark zunehme. Gleichzeitig würden die Ausgaben steigen, vor allem für Renten. "Der Blick auf die öffentlichen Finanzen zeigt, dass es kurzfristig keine Spielräume gibt für eine Ausweitung der Sozialleistungen oder steuerliche Wahlgeschenke", teilte das DIW mit. Längerfristig sei zwar wieder mit Überschüssen zu rechnen, aber nur wegen kräftiger Erhöhungen der Sozialbeitragssätze.

Die Berliner Forscher hoben ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2017 zugleich von 1,0 auf 1,2 Prozent an. 2018 soll das Plus mit 1,6 Prozent fast so groß ausfallen wie im zu Ende gehenden Jahr mit 1,8 Prozent. "Selten war die Unsicherheit für die Wirtschaft jedoch so groß wie heute", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Viele der Risiken - von Problemen bei europäischen Banken über den drohenden Protektionismus bis hin zu geopolitischen Entwicklungen - könnten die Wirtschaft schwächen." In Deutschland sollten deshalb die Weichen für stärkere private und öffentliche Investitionen gestellt werden.