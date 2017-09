Neue Studie Trumps "America First" würde US-Wirtschaft schaden

"America-First" würde auch die Menschen in den USA zu Verlierern machen. Das zeigt zumindest eine neue des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Demnach würde der von Präsident Donald Trump wiederholt angedrohte Protektionismus weltweit zu Einkommensverlusten führen. Vor allem wären aber die USA selbst von der Schwächung betroffen.

Im ungünstigsten angenommenen Fall würde die jährliche amerikanische Wirtschaftsleistung durch Importzölle und andere Erschwernisse demnach um 2,3 Prozent zurückgehen. Auf Basis aktueller Zahlen entspräche das einem Minus von 415 Milliarden Dollar. 2016 lag das amerikanische Bruttoinlandsprodukt bei rund 18,6 Billionen Dollar.

Das Ifo-Institut hat für die Studie verschiedene Szenarien durchgerechnet, um die Folgen für 43 Staaten und den Rest der Welt aufzuzeigen. Demnach würde eine Abschottung in der Handelspolitik auch die US-Exporte sinken lassen.

Ein Beispiel: Würde Donald Trump im Freihandel zwischen den USA, Mexiko und Kanada Zölle, technische Auflagen und Dokumentationspflichten einführen, würde langfristig das Pro-Kopf-Jahreseinkommen in den USA um rund 0,2 Prozent sinken. Jeder Amerikaner hätte also im Schnitt 125 Dollar weniger.

Für Kanada wären die Auswirkungen allerdings noch drastischer: Dort würde das Einkommen um 1,5 Prozent oder 730 US-Dollar pro Kopf sinken. Deutschland würde dagegen vom Ende des nordamerikanischen Freihandels sogar leicht profitieren. Nach den Berechnungen des Ifo-Instituts würde in diesem Fall der deutsche Export in die USA um 3,2 Prozent und 4,4 Milliarden US-Dollar steigen.

Im schlimmsten Fall wäre auch Deutschland betroffen

Anders sähe es aus, wenn die USA Importe aus der ganzen Welt durch zusätzliche Zölle um jeweils 20 Prozent teurer machen würden. Solch eine breit angelegte protektionistische Politik würde wirtschaftliche Schäden auf der ganzen Welt verursachen. Dann gingen im Gegenzug laut Ifo-Berechnungen die US-Exporte in die meisten Länder um 40 bis 50 Prozent zurück, weil die US-Industrie an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen würde.

Noch stärker wären die negativen Auswirkungen, wenn die amerikanischen Handelspartner mit ähnlichen Maßnahmen reagieren uns selbst Strafzölle verhängen würden. Dann würden die US-Exporte in die einzelnen Länder um 70 Prozent oder mehr sinken. Für die USA prognostizieren die Ifo-Forscher für diesen Fall einen Rückgang des Pro-Kopf-Jahreseinkommens um 2,3 Prozent oder 1300 Dollar, für Kanada sogar um 3,9 Prozent oder 1800 Dollar. In Deutschland wäre den Berechnungen zufolge ein Einkommensverlust von 0,4 Prozent oder rund 160 US-Dollar je Einwohner zu erwarten. Das entspricht etwa 133 Euro.

Wie schlimm es am Ende tatsächlich kommen wird, ist offen. Trump hatte im Zuge seiner "Amerika-First"-Politik wiederholt Abschottungsmaßnahmen angedroht. Unter anderem brachte er mögliche Strafzölle für ausländische Unternehmen ins Spiel und kündigte kurz nach seinem Amtsantritt im Januar das fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen TPP mit mehreren Pazifikanrainerstaaten auf. Über das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko wird derzeit neu verhandelt.

Zuletzt hatte auch der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Europäischen Union heftige Kritik an Trumps Protektionismus geübt. "Dessen Auswirkungen könnten viel schädlicher ausfallen als bislang gedacht", heißt es nach SPIEGEL-Informationen in einem internen Papier des Ausschusses, in dem Spitzenbeamte aus den Finanzministerien der Mitgliedsländer versammelt sind, um eine gemeinsame Haltung der EU zu wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen zu finden (mehr dazu lesen Sie hier bei SPIEGEL Plus).