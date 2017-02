Verbindung nach China Trump-Berater Scaramucci geht offenbar leer aus

Der Finanzinvestor und frühere Goldman-Sachs-Banker Anthony Scaramucci übernimmt vorerst offenbar doch kein Amt in der US-Regierung von Donald Trump. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter. Scaramucci sei am Mittwoch von Trumps Stabschef Reince Priebus und seinem Chefstrategen Stephen Bannon über die Entscheidung informiert worden.

Scaramucci war usprünglich als Leiter des Office of Public Liaison and Intergovernmental Affairs vorgesehen, welches den Kontakt zu Bürgern und Politikern auf Ebene der Bundesstaaten und Kommunen pflegt. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos trat der 53-Jährige bereits wie ein Botschafter von Trump auf. Dort verkündete Scaramucci auch, er habe seine Firma SkyBridge Capital verkauft, um Interessenskonflikte zu vermeiden.

Genau dieser Verkauf ist dem Bericht zufolge nun aber der Grund für die Entscheidung gegen Scaramucci. Denn Käufer von SkyBridge ist die chinesische HNA-Gruppe - ein Konglomerat, das enge Verbindungen zur kommunistischen Partei haben soll. Dies hatte Bedenken geweckt, die Regierung in Peking könne über den Deal versuchen, Einfluss auf die Politik des scharfen China-Kritikers Trump zu nehmen.

Scaramuccis Nominierung sollte deshalb zunächst von einer unabhängigen Ethikkommission überprüft werden, was jedoch bis zu drei Monaten dauern könnte. Das Magazin "Politico" hatte bereits am Dienstag berichtet, dass Scaramucci deshalb von Priebus zum Rückzug aufgefordert worden sei.