Reformpläne Trump beharrt auf radikaler Steuersenkung für Unternehmen

US-Präsident Donald Trump hält an einer deutlichen Senkung der Unternehmensteuern von 35 auf 20 Prozent fest. "20 ist meine Zahl, also verhandele ich darüber nicht", sagte er am Mittwoch vor Reportern. Im Wahlkampf hatte Trump sogar eine Senkung auf 15 Prozent angekündigt.

Im April hatte der US-Präsident dann erstmals einen Reformplan vorgelegt, der jedoch nur eine Seite umfasste. Bei einer Rede im US-Bundesstaat Indiana will Trump das Vorhaben am Mittwochabend präzisieren. Es handelt sich aber nach wie vor um ein Arbeitspapier, eine abstimmungsreife Reform ist frühestens 2018 zu erwarten.

Die nun veröffentlichten Pläne sehen neben der drastischen Absenkung der Unternehmensteuer auch eine Vereinfachung des Einkommensteuersystems und eine Reduzierung des Spitzensteuersatzes von derzeit 39,6 auf 35 Prozent vor. Statt bislang sieben sollen nur noch drei Sätze bei der Einkommensteuer gelten.

Trump und die Republikaner-Führung stellen die Steuerreform als ein Projekt zugunsten der Mittelschicht dar. Sie werde deren Steuerlast senken, Jobs schaffen und "das Wirtschaftswachstum ankurbeln", versprach der republikanische Chef des Repräsentantenhauses, Paul Ryan.

Das Einkommensteuersystem soll derart vereinfacht werden, dass die Steuererklärung - so eine häufig von den Republikanern verwendete Formulierung - künftig "auf eine Postkarte passt". Geschehen soll dies unter anderem durch die Streichung einer Vielzahl von Abschreibungsmöglichkeiten. Welche das im Einzelnen sein sollen, ist noch auszuhandeln.

Kritiker sehen das Vorhaben vor allem als eine Entlastung der Reichen. So plant Trump neben der Reduzierung des Spitzensteuersatzes auch eine Abschaffung der Erbschaftsteuer.

Die Republikaner gehen zudem davon aus, dass sich die Reform selbst finanziert, durch einen gigantischen Schub für die Konjunktur und entsprechend sprudelnde Steuereinnahmen. Viele Experten warnen hingegen vor Steuerausfällen in Billionenhöhe. Sie verweisen auf die Erfahrungen mit früheren Steuersenkungsprogrammen in den USA, bei denen die Reduktionen keineswegs durch eine dynamischere Konjunktur ausgeglichen worden waren.

Trumps Pläne haben in Europa Sorgen vor einem neuen Steuerwettlauf geweckt. Als Teil eines umfangreichen Reformplans forderte Frankreichs Präsident Emanuel Macron gerade, die Unternehmensteuern innerhalb der EU zu harmonisieren.