"Kauft Ivankas Sachen" Trump-Vertraute macht Werbung für Trump-Produkte

Kellyanne Conway ist nicht nur irgendeine Beraterin von US-Präsident Donald Trump. Sie trägt den offiziellen Titel "Counselor of the President" und hat ein Büro im Weißen Haus. Niemand tritt so häufig im Namen des Staatschefs im US-Fernsehen auf wie sie.

So auch am Donnerstag. Der Sender Fox News schaltete für ein Interview zu Conway. "Das Weiße Haus" stand in der Ortsmarke, die der Kanal dazu einblendete. Hinter Conway war auch das Rednerpult zu sehen, von dem aus die Sprecher des Staatsoberhaupts der Vereinigten Staaten für gewöhnlich Medienvertreter auf den neuesten Stand bringen und Statements verlesen, wie sich die Regierung in wichtigen politischen Fragen positioniert.

Conway nutzte die Bühne diesmal aber für eine ganz andere Botschaft. Sie machte Werbung für Produkte, die Donald Trumps Tochter Ivanka vertreibt. "Kauft Ivankas Sachen", rief Conway den Zuschauern des Senders zu. "Ich hole mit heute selbst etwas", sagte sie. "Ich mache hier kostenlos Werbung: Geht und kauft heute ein, alle."

Mit dem Aufruf könnte Conway Ethikregeln der US-Regierung verletzt haben. "Es handelt sich um einen klaren Verstoß gegen das Verbot, das öffentliche Amt zum privaten Vorteil zu missbrauchen", sagte Don W. Fox, der ehemalige Direktor der Aufsichtsbehörde Office of Government Ethics, der "Washington Post".

Am Mittwoch hatte Trump selbst die US-Kaufhauskette Nordstrom scharf kritisiert, weil das Unternehmen die Modemarke "Ivanka Trump" aus den Regalen nimmt. "Meine Tochter Ivanka wurde so unfair von @Nordstrom behandelt", empörte sich der Präsident per Kurznachrichtendienst Twitter.

REUTERS Unternehmerin Ivanka Trump (Archiv)

Nordstrom nannte unternehmerische Gründe für seine Entscheidung. 2016 sei der Verkauf von "Ivanka Trump"-Produkten stetig zurückgegangen, auf dieser Grundlage habe man beschlossen, die Marke aus dem Sortiment zu nehmen. Der Sprecher des US-Präsidialamts, Sean Spicer, nannte die Entscheidung politisch motiviert. Sie fällt just in eine Kampagne von Trump-Gegnern, die unter dem Motto #GrabYourWallet Konsumenten auffordern, keine Produkte mit Verbindung zu Trump oder seiner Familie zu kaufen. Eine Gegenkampagne in den sozialen Medien läuft bereits unter dem Motto #BuyIvanka.

Neben Nordstrom haben auch andere Firmen wie der Luxuswarenhändler Neiman Marcus und der US-Shopping-Sender HSN die Taschen, Kleider und Schuhe von "Ivanka Trump" aus dem Angebot genommen. Ivanka Trump, die als enge Beraterin ihres Vaters gilt, hatte angekündigt, sie würde von der Spitze ihres Unternehmens abtreten, sobald Donald Trump als Staatsoberhaupt vereidigt sei.

Trumps Topberaterin Conway hatte bereits im Januar für Schlagzeilen gesorgt, als sie im Streit über die Anzahl der Teilnehmer bei Trumps Vereidigung Präsidialamtssprecher Spicer verteidigte. Dieser hatte gesagt, es sei das größte Publikum bei einer Amtseinführung überhaupt gewesen, obwohl Luftaufnahmen zeigen, dass sich deutlich weniger Menschen in Washington versammelt hatten als bei der Amtseinführung von Barack Obama vor acht Jahren. Conway hatte daraufhin gesagt, Spicer habe nicht gelogen, er habe "alternative Fakten" präsentiert.