Dow Jones, Dax und Co. Warum Trumps Krise die Börsen belastet

Das Politchaos im Weißen Haus hat die Rekordjagd an der Wall Street abrupt beendet. Die Kurse an der Wall Street rutschten am Mittwochabend deutlich ins Minus. Der wichtige Aktienindex Dow Jones fiel bis Handelsschluss um rund 1,8 Prozent auf 20.606 Punkte - das war der größte prozentuale Tagesverlust seit September vergangenen Jahres. Auch der Dollar kam spürbar unter Druck. In Asien zeigte sich ein ähnliches Bild: In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,4 Prozent im Minus mit 19.530 Punkten, obwohl die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen war als erwartet.

Auch die deutschen Börsenkurse dürften heute deutlich fallen: Im vorbörslichen Handel notiert der Dax 0,4 Prozent im Minus. Zur Wochenmitte hatte der Index bereits mehr als ein Prozent eingebüßt.

Viele Finanzexperten haben in den vergangenen Wochen vor dem Risiko eines Rückschlags an der Wall Street gewarnt. Denn der wesentliche Kurstreiber der vergangenen Monate war Donald Trump, weil Investoren auf eine noch stärker anziehende US-Wirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten gehofft hatten. Das trieb die Börsen auf neue Rekordstände. "Der US-Markt hatte zuletzt viele gute Nachrichten eingepreist und Unsicherheiten ignoriert", sagt Lukas Daalder Chefanlagestratege der niederländischen Fondsgesellschaft Robeco.

Doch nun steht Trump wegen der Russland-Untersuchung massiv unter Druck. Am Mittwoch setzte das US-Justizministerium einen Sonderermittler ein, um die Kontakte von Trumps Umfeld nach Russland zu prüfen. Anleger zweifeln deshalb, ob Trump es überhaupt schafft, all seine geplanten Vorhaben durchzusetzen. "Denn wenn gegen Trump Sonderermittler eingesetzt werden, können wir sein Steuervorhaben, seine Gesundheitsreform und sein Fiskalprogramm so gut wie vergessen", kommentierte Andy Brenner, Anlagestratege bei National Alliance Securities.

Die deutliche Reaktion der US-Börsen am Mittwochabend zeigt: Wenn sich die Krise von US-Präsident Trump weiter zuspitzt, wird das die Kurse in den kommenden Wochen weiterhin spürbar belasten. Ein Amtsenthebungsverfahren, könnte gar zu einem Crash an den Börsen führen, sagen US-Investoren. "Das würde den Märkten vollständig den Wind aus den Segeln nehmen", schrieb Brenner.

Europäische Aktien dürften sich besser entwickeln als US-Aktien

Finanzexperten gehen derzeit davon aus, dass sich europäische Aktien besser entwickeln könnten als US-Titel. Denn US-Aktien sind bereits recht teuer, zudem wuchs die deutsche Volkswirtschaft im ersten Quartal dreimal so stark wie die US-Volkswirtschaft, die europäische doppelt so stark. "Die US-Aktienmärkte sind stärker gestiegen als die zugrundeliegenden Unternehmensgewinne rechtfertigen, während europäische Aktien nicht mit dem Anstieg der Unternehmensgewinne im ersten Vierteljahr 2017 Schritt gehalten haben", sagt Daalder von Robeco.

US-Investoren beginnen deshalb jetzt verstärkt, europäische Aktien zu kaufen und trennen sich von US-Titeln. Diese Entwicklung dürfte auch den Euro-Kurs beeinflussen, weil der Euro steigt, wenn Amerikaner europäische Aktien kaufen.

Geldpolitik als entscheidender Faktor

Unabhängig von der innenpolitischen Einwicklung in den USA dürfte aber die künftige Geldpolitik der Notenbanken die Kurse an den Börsen maßgeblich beeinflussen. Sollte die amerikanische Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr die Zinsen noch zwei- bis dreimal anheben, dürfte dies die Wall Street weiter schwächen. Denn bei einem Anstieg des Zinsniveaus, können sich Banken weniger gut mit frischem Kapital eindecken. Das belastet dann die Aktienkurse.