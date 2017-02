Kosten für Steuerzahler Die Millionen-Trips der Trumps

Dieses Wochenende dürfte für Donald Trump vergleichsweise entspannt verlaufen. Der US-Präsident zog sich in seine luxuriöse Ferienresidenz Mar-a-Lago in Florida zurück - bereits zum dritten Mal seit der Amtseinführung vor vier Wochen. Seine beiden Söhne Eric und Donald Jr. sind derweil in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um den Trump International Golf Club in Dubai zu eröffnen.

Für Geschäftsleute mögen diese Reisen normal sein. Für US-Präsidenten waren sie es bisher nicht. Der Lebensstil der Trump-Familie sprengt laut einem Bericht der "Washington Post" alles, was die staatlichen Behörden an Kosten und logistischem Aufwand gewohnt waren.

Denn die Reisen eines US-Präsidenten und seiner Familie sind teuer. Alle Familienmitglieder werden rund um die Uhr beschützt - das ist seit Jahrzehnten so üblich. Und im Falle der Trumps fällt die Rechnung besonders hoch aus.

Die "Washington Post" schätzt anhand von alten Reisekostenrechnungen des Weißen Hauses, dass sich alleine die drei Trips nach Mar-a-Lago auf mehr als zehn Millionen Dollar belaufen könnten. Während andere Präsidenten sich zum Erholen in das nur 100 Kilometer vom Weißen Haus entfernte Domizil Camp David zurückzogen, fliegt Trump 1600 Kilometer nach Florida - inklusive einer Entourage aus Secret-Service-Mitarbeitern und Beratern. Zudem ist der Luxusclub wegen seiner Küstenlage besonders schwer zu schützen.

Zum Vergleich: Die Gesamtreisekosten von Barack Obama beliefen sich laut der konservativen Stiftung Judicial Watch in acht Jahren auf 97 Millionen US-Dollar. "Das Besondere an Präsident Trump ist, dass er weiß, wie viel ein Flugzeug kostet", zitiert die Zeitung Judical-Watch-Chef Tom Fitton. Nach Mar-a-Lago zu fliegen, sei eben nicht umsonst.

Das Weiße Haus versucht sich an einer Rechtfertigung. "Er macht keinen Urlaub, wenn er nach Mar-a-Lago fliegt", zitiert die "Washington Post" eine Sprecherin. "Der Präsident arbeitet nonstop jeden Tag in der Woche, egal, wo er ist."

Auch die Unterbringung von Trumps Ehefrau Melania und Sohn Barron im Trump-Tower in New York ist kein Schnäppchen. Pro Tag fallen nach Schätzungen der New Yorker Polizei 500.000 Dollar für die Bewachung an. Sollte die First Lady nicht irgendwann doch ins Weiße Haus umziehen, könnten sich diese Kosten pro Jahr auf 183 Millionen Dollar summieren.

Hinzu kommen die Business-Trips der älteren Trump-Kinder, die ebenfalls geschützt werden. Für den jüngsten Dubai-Trip der beiden Söhne dürften nach ersten Rechnungen des Secret Service laut "Washington Post" mehr als 16.000 Dollar für Hotelkosten anfallen. Ein früherer Trip Eric Trumps nach Uruguay habe sogar fast 100.000 Dollar gekostet.