Schwächelnde USA Trump und die Währungskrieger

Die Ereignisse der vergangenen Tage haben mich an ein Gespräch mit Barry Eichengreen erinnert. Sieben Jahre ist das her. Damals steckte der Schock der Weltrezession noch allen in den Knochen. In Washington herrschte politische Blockade. Präsident Barack Obama und der Kongress hatten sich derart im Streit ums Geld verhakt, dass die Kreditwürdigkeit der USA in Zweifel gezogen wurde. Wir sprachen über die Folgen - für Amerika, den Dollar, das Weltwährungssystem.

Und Eichengreen, der große Ökonom von der kalifornischen Universität Berkeley, sagte große Umbrüche vorher: Der Dollar werde seine Rolle als dominierende Stellung verlieren. "In zehn Jahren wird es drei große Weltwährungen geben." Der Euro und der chinesische Yuan würden dem Dollar ernsthafte Konkurrenz machen.

Keine Frage, diese tektonischen Verschiebungen würden "tiefgreifende Auswirkungen" zeitigen. Die Stabilität der Wechselkurse und der Finanzmärkte sei gefährdet. Die USA wiederum verlören ihr "exorbitantes Privileg", sich in eigener Währung zu günstigen Konditionen verschulden zu können. Für Amerika werde es deshalb schwieriger, seine chronischen Defizite im Staatshaushalt und im Außenhandel zu finanzieren.

In diesem Szenario stehen die USA am Ende als dezimierte Großmacht da - ärmer, schwächer, unsicherer. Dollar-Politik ist auch globale Machtpolitik.

Lange dachte ich, Eichengreen habe sich verschätzt. In den vergangenen Jahren sah es wahrlich nicht so aus, als hätten die USA große Probleme, ihre dominante Rolle in der Weltwirtschaft zu halten. Aber das ändert sich gerade.

Jetzt gerät einiges ins Rutschen

In Obamas zweiter Amtszeit erlebten die USA einen ordentlichen Aufschwung, die Defizite gingen zurück. Die Eurozone hingegen war zerstritten und drohte immer wieder auseinanderzubrechen. China kämpfte gegen Kapitalflucht und verschärfte die Kapitalverkehrskontrollen. Eigentlich logisch, dass der Dollar seine Rolle als wichtigste Währung der Welt in den vergangenen Jahren sogar noch ausbauen konnte.

Doch jetzt scheint einiges ins Rutschen zu kommen. Vielleicht behält Eichengreen doch Recht.

Der Dollar fällt. Gegenüber gegenüber dem Euro hat die US-Währung seit Donald Trumps Amtsantritt 18 Prozent verloren, gegenüber dem Durchschnitt der Währungen der wichtigsten Handelspartner der USA immerhin knapp zehn Prozent.

Die US-Administration reagiert kopflos und widersprüchlich. Finanzminister Steve Mnuchin hat in der abgelaufenen Woche in Davos den Eindruck vermittelt, ein schwacher Dollar sei im Interesse der USA, weil dadurch Amerikas Exporte billiger würden. Ein Tabubruch. US-Regierungen sprechen sich traditionell für einen starken Dollar aus - aus guten Gründen, denn daran hängt der Weltwährungsstatus und Amerikas "exorbitantes Privileg", sich billig verschulden zu können.

Kurz darauf widersprach dann jedoch Donald Trump seinem Finanzminister, ebenfalls von Davos aus, im TV-Interview: Er wolle "einen starken Dollar sehen". Die US-Währung werde "stärker und stärker". Fake news, gemessen an den tatsächlichen Daten.

Man darf gespannt sein, wie der Dollar-Kurs auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und auf Trumps erste Rede zur Lage der Nation (beides am Mittwoch) reagiert.

Abenteuerliches Getöse

Eigentlich ist das Erstarken von Euro & Co. eine normale Reaktion. Die Eurozone und andere Volkswirtschaften haben konjunkturell aufgeholt, was dafür spricht, dass auf Sicht auch außerhalb der USA die Zinsen steigen. Entsprechend sollten andere Währungen gegenüber dem Dollar stärker werden.

Doch das politische Getöse drum herum ist einigermaßen abenteuerlich.

Regierungen, so ist es seit langem Brauch, halten sich aus Wechselkursfragen heraus. Denn ihre Äußerungen senden Signale, die zusätzliche Unruhe stiften; ständige Schwankungen und Fehlbewertungen der Währungen sind Gift für das Gedeihen der Realwirtschaft.

Wenn die USA nun den Eindruck vermitteln, sie befänden sich in einem "Handelskrieg", in dem man sich nicht länger passiv verhalten, sondern "US-Truppen" an die "Schutzwälle" schicken wolle (wie US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross sich, ebenfalls in Davos, ausdrückte), dann kann man das als Kampfansage verstehen. Es geht dann womöglich nicht mehr nur um Zölle - die die USA vorige Woche gegen importierte Waschmaschinen und Solarzellen verhängten -, sondern auch um die Währung.

Zurück in die Zukunft?

Erinnerungen werden wach an die 1930er Jahre, als sich die großen Volkswirtschaften in einen Handelskrieg verstrickten, der nicht nur mit Zöllen, sondern auch mit Wechselkursen ausgefochten wurde. Das Ergebnis war desaströs: Der internationale Austausch von Gütern und Kapital kollabierte binnen weniger Jahre und verlängerte die Große Depression.

Damit sich dergleichen nicht wiederholt, waren es gerade die USA, die nach dem Krieg einen tragfähigen internationalen Ordnungsrahmen schufen. Handelskonflikte wurden nun im Rahmen des Allgemeinen Handelsabkommens (Gatt) und später der Welthandelsorganisation (WTO) beigelegt. Für die Währungsrelationen war zunächst der Internationale Währungsfonds (IWF) zuständig, später die G7 und die G20.

Doch inzwischen ist in Washington eine Regierung im Amt, die dieses internationale System als Bürde, nicht mehr als Vorteil sieht. Wenn die USA sich kurzfristige Handelsvorteile durch eine schwache Währung versprechen - siehe Mnuchins Äußerungen -, dann laufen sie längerfristig Gefahr, ihre erstklassige Kreditwürdigkeit zu verzocken.

Für die USA steht viel auf dem Spiel. Amerikas Lebensstandard, die Finanzierbarkeit des Staatshaushalts und insbesondere des gigantischen Militärbudgets - all das hängt davon ab, dass sich die USA im Rest der Welt Geld leihen können, und zwar zu ihren Bedingungen. Ohne einen starken Dollar, der als globales Geld akzeptiert wird, lassen sich die chronischen außenwirtschaftlichen Defizite kaum finanzieren.

Misstrauensvotum gegen Trumps Amerika

Wechselkurse zwischen Währungen wie dem Dollar und dem Euro sind ein Gradmesser für die Vitalität der jeweiligen Volkswirtschaften. Eine starke Währung signalisiert Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und in ihre Institutionen. Sollte sich die Talfahrt des Dollar fortsetzen, lässt sich dies als Misstrauensvotum interpretieren.

Umgekehrt reflektiert der erstarkende Euro nicht nur die konjunkturelle Erholung diesseits des Atlantiks (Dienstag gibt's neue Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone). Auch die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Eurozone scheint vorerst gebannt; die Regierungen in Frankreich und Deutschland (achten Sie auf den Fortgang der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in den kommenden Tagen) scheinen sich in Sachen Euroreform anzunähern. (Allerdings kann das Thema im Umfeld der Italien-Wahlen im März wieder auf die Agenda kommen.)

Noch drei Jahre, dann wird sich herausstellen, ob Eichengreen mit seiner Zehn-Jahres-Vorhersage recht hatte. Soviel lässt es schon jetzt mit Sicherheit sagen: Es werden unruhige Zeiten.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der Woche

MONTAG

Brüssel - Teilungserklärung - EU-Ministertreffen zu den Ausstiegsverhandlungen mit Großbritannien.

Sotschi - Assads Werk und Putins Beitrag - Russlands Präsident hat zum "Kongress der Völker Syriens" geladen. Es soll um eine Nachkriegsordnung gehen. Teile der Opposition lehnen die Initiative ab.

DIENSTAG

Brüssel - Free Trade! - Die EU verhandelt mit der lateinamerikanischen Freihandelszone Mercosur über ein Abkommen.

Berichtssaison I - Zahlen von SAP, Philipps, Comdirect, McDonald's, Pfizer, AMD.

MITTWOCH

Washington - Auf Kurs - Die US-Notenbank Fed entscheidet über die Zinsen. Es ist die letzte Sitzung unter Leitung von Chairwoman Janet Yellen.

Washington - So sad! - Wenn das mal gutgeht: Donald Trump hält seine erste Rede zur Lage der Nation.

Nürnberg - Tiefer, tiefer, tiefer - Die Bundesagentur für Arbeit gibt die Zahlen für Januar bekannt.

München - Aufspaltung einer Weltfirma - Siemens-Hauptversammlung: Mit neuer Strategie will Vorstandschef Kaeser die Aktionäre überzeugen.

Berichtssaison II - Zahlen von Infineon, AT&T, H&M, Santander, Eli Lilly, Paypal

DONNERSTAG

Berichtssaison III - Zahlen von Daimler, ING-Diba, Shell, Roche, Amazon.

FREITAG

Berichtssaison IV - Zahlen von der Deutschen Bank.