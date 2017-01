Rede zur Amtseinführung Das hat Donald Trump versprochen

- "Wir nehmen die Macht von Washington D.C. und geben sie an euch, das Volk, zurück."

- "Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein. Jeder hört euch jetzt zu."

- "Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in der Erinnerung bleiben, an dem das Volk wieder zu den Herrschern dieser Nation wurde."

- "Wir werden zwei einfachen Regeln folgen - amerikanisch kaufen und Amerikaner anheuern."

- "Mütter und Kinder, die in unseren innerstädtischen Problemvierteln in Armut gefangen sind; verrostete Fabriken, die wie Grabsteine über die Landschaft unserer Nation verstreut liegen; ein Bildungssystem, das genug Geld hat, das aber unsere jungen und schönen Schüler jeglichen Wissens beraubt; und das Verbrechen und die Banden und die Drogen, die zu viele Leben gestohlen und unserem Land so viel unerfülltes Potenzial genommen haben. Dieses Massaker Amerikas endet hier und jetzt."

- "Wir werden uns bei den Nationen der Welt um Freundschaft und Wohlwollen bemühen, aber wir tun dies in dem Verständnis, dass es das Recht aller Nationen ist, ihre eigenen Interessen vorneanzustellen."

- "Wir werden alte Allianzen verstärken und neue formen und die zivilisierte Welt gegen den radikalen Islam vereinigen, den wir vollständige vom Angesicht der Erde ausradieren werden."

- "Gemeinsam werden wir Amerika wieder stark machen, wir werden Amerika wieder wohlhabend machen, wir werden Amerika wieder stolz machen und wir werden Amerika wieder sicher machen. Und ja, gemeinsam werden wir Amerika wieder großartig machen."

- "Der Reichtum unsere Mittelklasse ist von ihr gerissen und in der ganzen Welt verteilt worden. Aber das ist Vergangenheit."

- "Vom heutigen Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. Vom heutigen Tag an wird es nur noch Amerika zuerst heißen, Amerika zuerst."

- "Jede Entscheidung zum Handel, zur Besteuerung, zur Einwanderung, zur Außenpolitik wird zum Wohl der amerikanischen Arbeiter und amerikanischen Familien gemacht."

- "Wir müssen unsere Grenzen schützen vor den Verwüstungen anderer Länder, die unsere Produkte herstellen, unsere Firmen stehlen und unsere Arbeitsplätze zerstören."

- "Schutzmaßnahmen werden zu großem Wohlstand und Stärke führen."

- "Ich werde mit jedem Atemzug meines Körpers für euch kämpfen, und ich werde euch nie hängenlassen."

- "Amerika wird wieder anfangen, zu gewinnen - gewinnen, wie nie zuvor."

- "Wir werden unsere Arbeitsplätze zurückbringen."

- "Wir werden unsere Grenzen zurückbringen."

- "Wir werden unseren Wohlstand zurückbringen."

-"Wir werden unsere Träume zurückbringen."

- "Wir werden neue Straßen und Autobahnen und Brücken und Flughäfen und Tunnel und Bahnstrecken quer durch unser wunderbares Land bauen."

- "Wir werden unsere Leute aus der Sozialhilfe holen und wieder zur Arbeit bringen, unsere Nation mit amerikanischen Händen und amerikanischer Arbeit wieder aufbauen."

- "Wir werden uns bei den Nationen der Welt um Freundschaft und Wohlwollen bemühen."

- "Wir werden leuchten, damit uns alle folgen."

- "Wir werden unsere alten Allianzen verstärken und neue bilden und die zivilisierte Welt gegen radikal-islamischen Terrorismus vereinen, den wir vom Erdboden auslöschen werden."

- "Die Grundlage unserer Politik wird eine absolute Loyalität zu den Vereinigten Staaten von Amerika sein."

- "Wir werden von den großartigen Männern und Frauen unseres Militärs und der Sicherheitskräfte beschützt werden. Und, was am wichtigsten ist, wir werden von Gott beschützt werden."

- "Wir werden nicht scheitern. Unser Land wird wieder blühen und gedeihen."

Hier finden Sie die vollständige Rede in einer deutschen Übersetzung. Und in einer Mitschrift der amerikanischen Kollegen von CNBC auf Englisch.