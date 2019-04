US-Präsident Donald Trump mischt sich mit deutlichen Worten in die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve ein: "Persönlich glaube ich, die Fed sollte die Zinsen senken", sagte Trump. "Sie haben uns wirklich gebremst", sagte er mit Blick auf das Wirtschaftswachstum und die zurückliegenden Zinsanhebungen der US-Notenbank weiter.

Trump sprach sich auch gegen die bisher noch anhaltenden Verkäufe von Anleihen aus, die die Fed im Zuge der Finanzkrise aufgekauft hatte, um mehr Geld in die Märkte zu pumpen. Das Verfahren zum Anleihen-Ankauf wird "Quantitative Easing" genannt. Der Verkauf der Anleihen könnte sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Die US-Notenbank hatte allerdings zuletzt ohnehin erklärt, das Verkaufsprogramm zurückzufahren.

Trump hatte sich in der Vergangenheit wiederholt mit der eigentlich unabhängig von der Regierung arbeitenden Federal Reserve angelegt und deren Geldpolitik kritisch kommentiert. Die Fed versucht seit 2015, den in der weltweiten Finanzkrise auf Null gerutschten Leitzins langsam aber stetig zu normalisieren. Trump sieht in steigenden Zinsen und einem festeren Dollar hingegen ein Hindernis für sein Ziel, die US-Exporte zu erhöhen und das riesige Außenhandelsdefizit zu verringern.

Fed-Chef Jerome Powell, ursprünglich selbst von Trump vorgeschlagen, betonte hingegen die Unabhängigkeit der Fed und sagte bei der Zinsanhebung im September, bei geldpolitischen Entscheidungen spielten "politische Faktoren oder ähnliches" keine Rolle.

Zuletzt hatte Trump für zwei vakante Direktorenposten bei der Fed seinen ehemaligen Wahlkampfberater Stephen Moore und den Geschäftsmann Herman Cain, der sein "Freund" sei, nominiert.

Die sieben Mitglieder des Führungsgremiums der Fed werden vom US-Präsidenten nominiert, der US-Senat entscheidet über die Ernennung. Zusammen mit dem Vorstand der New Yorker Notenbank sowie vier weiteren Vorständen der insgesamt elf regionalen Notenbanken bilden sie den sogenannten Offenmarktausschuss. Dieses Gremium ist für die US-Geldpolitik zuständig und legt den Leitzins fest.

Die Fed hatte mit Blick auf die unsicheren Konjunkturaussichten für 2019 eine Pause bei den Zinsanhebungen signalisiert, nachdem sie den geldpolitischen Schlüsselsatz im vorigen Jahr vier Mal erhöht hatte. Er liegt derzeit in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.