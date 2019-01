Wende im Handelsstreit EU-Kommission geht auf Trump zu

Es kommt Bewegung in den Handelsstreit zwischen der EU und den USA: Die EU-Kommission will mit der Regierung in Washington ein neues Abkommen verhandeln. Die Behörde wird dazu am Freitag Vorschläge für entsprechende Mandate vorlegen, wie der SPIEGEL aus Kreisen der Kommission und des Europaparlaments erfuhr. Sie sollen nun dem Rat der Mitgliedstaaten vorgelegt werden, der dann die Erlaubnis für den Start der Verhandlungen geben muss.

Die beiden Mandate beziehen sich Angaben von Insidern zufolge nur auf die Abschaffung von Industriezöllen und auf regulatorische Fragen. Die umstrittenen Zölle auf Autos sollen demnach außen vor bleiben - ebenso wie Klimaschutz, Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards oder der Zugang europäischer Unternehmen zum US-Markt für öffentliche Beschaffungen.

Die Kommission weicht damit von ihrer bisherigen Linie ab, erst dann Gespräche über ein neues Abkommen zu führen, wenn US-Präsident Donald Trump seine kürzlich eingeführten Zölle auf Stahl und Aluminium zurücknimmt. Auch Trumps Drohung mit neuen Abgaben auf europäische Autoimporte steht nach wie vor im Raum.

Regelungen zum Klimaschutz fehlen

"Es ist absurd, mit dieser Drohung im Hintergrund jetzt über ein neues Abkommen zu verhandeln", sagt Bernd Lange (SPD), Chef des Handelsausschusses des EU-Parlaments. Zwar solle in den Mandaten ein Passus enthalten sein, der vorsieht, dass die Verhandlungen abgebrochen werden, sollte die US-Regierung neue Zölle einführen. Dennoch sende die Kommission ein fatales Signal für Verhandlungen mit anderen Staaten, meint Lange: "Es entsteht der Eindruck, dass die EU unter Drohungen klein beigibt."

Auch das Fehlen von Regelungen zum Klimaschutz könnte noch Ärger verursachen - denn das EU-Parlament hat sich im Sommer 2018 darauf festgelegt, dass es keinen Handelsvertrag akzeptieren werde, in dem das Pariser Klimaabkommen unberücksichtigt bleibt. "Die Ratifizierung würde damit sehr, sehr schwierig", so Lange.

Der SPD-Mann bezweifelt zudem, dass der Vertrag mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) konform wäre. Denn üblicherweise führt ein Freihandelsabkommen zur Senkung der Zölle um mindestens 90 Prozent. "Wenn man aber nur die Industriegüter einschließt und die Autos außen vor lässt", so Lange, "dann kommt man bestenfalls auf 70 Prozent."

Die Kommission will ihre Vorschläge voraussichtlich am Freitagmittag offiziell präsentieren.