Gesetzentwurf Trumps "größte Steuersenkung der Geschichte" ist angeblich fertig

Für Donald Trump hat die lange versprochene Steuerreform nun offenbar höchste Priorität. Nachdem die geplante Abschaffung des Gesundheitssystems Obamacare erneut zu scheitern droht, will der US-Präsident nun das Hauptaugenmerk auf das legen, was er die "größte Steuersenkung in der Geschichte unseres Landes" nennt.

Der neue Gesetzentwurf, an dem Trumps Berater und wichtige Republikaner schon seit Monaten arbeiten, sei "völlig finalisiert", sagte Trump bei einer Rede am Sonntag. "Ich denke, es wird fantastisch."

Noch in dieser Woche könnte der Vorschlag veröffentlicht werden. Wie dieser genau aussieht, weiß Trump aber offenbar noch nicht. Der Steuersatz für Unternehmen werde "substanziell niedriger sein", sagte Trump. Er hoffe, er werde auf 15 Prozent gesenkt. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, der an den Verhandlungen über das Gesetz beteiligt ist, hatte dagegen zuletzt von einem Satz im unteren bis mittleren 20er-Bereich gesprochen. Das Magazin "Politico" berichtet von einem Kompromiss bei 20 Prozent. Bisher gilt in den Vereinigten Staaten eine Körperschaftsteuer von 35 Prozent. Das ist weltweit einer der höchsten Sätze.

"Dies ist ein Gesetz für die Mittelschicht und für die Unternehmen, damit sie Jobs zurückbringen können", sagte Trump.

Auch die Einkommensteuer soll reformiert werden. Trump sprach von "deutlich niedrigeren Sätzen als bisher". Dem Vernehmen nach soll die Zahl der Steuerklassen von sieben auf drei sinken. Der Spitzensteuersatz soll laut "Politico" von 39,6 auf 35 Prozent fallen. Auch der Wegfall von Abschreibungsmöglichkeiten ist im Gespräch.

Die Republikaner waren sich zuletzt noch nicht einig über das genaue Ausmaß der Entlastungen. Einige von ihnen sorgen sich darum, dass die ohnehin gigantischen Staatsschulden weiter steigen werden. Schon jetzt stehen die USA mit insgesamt rund 20 Billionen Dollar in der Kreide - das entspricht mehr als 100 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.