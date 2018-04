Handelskrieg Trumps Sorgen wegen China sind berechtigt

US-Präsident Donald Trump zerstört gerade die heile deutsche Welt des Freihandels. Es gibt hierzulande kaum eine seriöse Stimme, die seinen Drohungen, Zölle gegen China zu erheben, beipflichtet. Dabei müssen wir ihm vielleicht eines Tages noch dankbar dafür sein.

China stellt den Westen vor eine Herausforderung, der man gerade im Autoland Deutschland ungern entgegen sieht. Schließlich ist China für Konzerne wie VW oder Daimler der wichtigste Absatzmarkt. Wer, außer den Chinesen selbst, profitiert mehr vom rasanten wirtschaftlichen Aufstieg des Landes als die Deutschen?

DPA VW-Werk in der Nähe von Shanghai

Doch der schnelle Profit in China macht die Deutschen blind für die langfristigen Folgen des chinesischen Aufstiegs. China spielt im Welthandel sein eigenes Spiel. Nicht nur was Demokratie und Menschenrechte betrifft, sondern auch mit Blick auf die Regeln des Kapitalismus betrifft. Wobei Chinas besondere Wirtschaftsregeln moralisch viel weniger anfechtbar sind als sein politisch repressives System. Im Gegenteil: Sie haben wesentlich dazu beigetragen, über eine Milliarde Chinesen aus der bittersten Armut zu befreien und damit die Welt wesentlich gerechter zu machen.

Zu Chinas eigenen Kapitalismus-Regeln gehört vor allem zwei Punkte:

Die nach wie vor stark begrenzte Konvertibilität der chinesischen Währung, des Yuan. Auch wenn China den Yuan gerade deutlich aufgewertet hat und Währungsfragen deshalb im gegenwärtigen Handelsstreit mit den USA keine Rolle spielen, bleibt Peking in Währungsfragen unabhängig und unterwirft sich nicht dem Gesetz freier Wechselkurse. Damit kann China den Wechselkurs immer auch als Waffe einsetzten: mit einem schwachen Yuan billig exportieren oder mit einem starken Yuan weltweit günstig investieren.

Die Kontrolle über die Kapitaleinfuhren und -ausfuhren. Niemand kann uneingeschränkt in China investieren oder sein dort erwirtschaftetes Kapital ungehindert im Ausland anlegen. Ausländische Investitionen sind sogar besonders stark reguliert: In den meisten Branchen müssen die Inverstoren in ein Joint Venture mit einem chinesischen Partner eintreten, allen voran in der Autoindustrie.

Solange er lebte, hat der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt der chinesischen Regierung immer empfohlen, die Kontrolle von Wechselkurs und Kapitalbilanz nicht aus der Hand zu geben. Das Ergebnis lässt sich heute sehen: Die Wall Street mag die Welt regieren, aber nicht China. Das Land ist vom internationalen Finanzkapital unabhängiger als die meisten und behält die Macht über seine eigene Wirtschaft.

AFP Yuan

Mehr noch: Chinesische Konzerne greifen zunehmend die Dominanz der westlichen Marktführer an. Der Online-Händler Alibaba etwa würde dem US-Konkurrenten Amazon "schon heute die Schlinge anlegen, wenn der US-Markt nicht geschützt wäre", analysiert der China-Experte Patrick Artus, Chefökonom von der großen französischen Investmentbank Natixis.

Deshalb schreckten ja auch viele Deutsche so auf, als der chinesische Autoboss Li Shifu kürzlich größter Daimler-Aktionär wurde. Solche Reaktionen zeugen von den neu aufkeimenden Sorgen des Westens, China in Zukunft wirtschaftlich unterlegen zu sein.

Solche Sorgen sind durchaus begründet, solange sie nicht in Untergangsvisionen oder plumpes China-Bashing ausarten. Und deshalb sind auch die Gründe für das Handeln des US-Präsidenten durchaus nachvollziehbar. "Donald Trump interessiert sich für Innovation. Die Schlacht, zu der er aufruft, ist viel mehr eine Technologie-Schlacht als ein Handelskrieg", erklärt etwa der Pariser Sorbonne-Professor Lionel Fontagne, ein renommierter Handelsexperte.

Selbstgestellte deutsche Falle

In Deutschland dagegen hat man sich zu sehr daran gewöhnt, in der Freihandelswelt von heute als Sieger dazustehen. Schließlich, so können wir Deutschen immer sagen, haben wir einen größeren Handelsüberschuss als China.

Genau hier aber liegt die selbstgestellte deutsche Falle. Freihandel ist eben nicht immer gerecht und nützt beiden Seiten, wie es das ordoliberale deutsche Denken behauptet. Er kann zu enormen Ungleichgewichten führen, die korrigiert werden müssen.

Das war in den Achtzigerjahren zwischen Japan und den USA der Fall. Der historische Plaza Accord von 1985 trug dem Rechnung. Er führte zu einer starken Aufwertung des japanischen Yens und zu einer Spekulationsblase, die irgendwann platzte. Aber letztlich führte er auch zu einer Korrektur der Handelsbilanzen. Schon damals wurde jahrelang über einen Handelskrieg zwischen der größten und zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt spekuliert.

Heute hat China Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft abgelöst. Aber das bilaterale Handelsungleichgewicht mit den USA ist ähnlich groß wie das frühere mit Japan. Es schreit nach Ausgleich. Das weiß auch die chinesische Führung.

Premierminister Li Keqiang spricht auch in diesen Tagen weiter von der Notwendigkeit einer größeren Marktöffnung Chinas. Staats- und Parteichef Xi Jinping engagiert sich persönlich für eine große Importmesse im Herbst in Shanghai. Gerade hat er auf dem Boao-Forum auf der chinesischen Insel Hainan, eine Art Davos-Treffen in Ostasien, versprochen, die Zölle für importierte Autos erheblich zu senken. Xis Ton bleibt konziliant, mit gutem, weitsichtigem Grund. Viele chinesische Ökonomen sehen Trumps Vorstoß durchaus als Chance für China, seine Hausaufgaben zu machen und die eigene Abhängigkeit vom Export zu reduzieren.

AFP Donald Trump

Die deutsche Antwort auf Trump sollte ähnlich differenziert sein. Statt ihm gebetsmühlenartig vorzuwerfen, er zerstöre das eigene, von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Freihandelssystem, gilt es zu erkennen, wie Chinas Aufstieg dieses System heute in Frage stellt.

Lohnt es auch heute noch, westliche Technologievorsprünge in Joint Ventures mit China zu teilen? Vieles spricht dafür, weil Chinas Versprechen in wenigen Jahrzehnten zur größten Wohlstandsgesellschaft der Welt anzuwachsen, einfach zu glaubwürdig ist. Doch der Westen muss sich dabei über die Risiken für seine eigene Wirtschaft im Klaren sein.

Trump empfindet diese Risiken für die USA als zu groß. Er hat legitime Gründe dafür, die sich mit einfachen Freihandelsbekenntnissen nicht aus der Welt schaffen lassen.