US-Einreisestopp "Es herrscht Angst"

Zur Person Privat Omid Scheybani, 30, ist im bayerischen Lauf an der Pegnitz geboren und aufgewachsen. Sein Vater und seine Mutter stammen aus Iran und leben seit Jahrzehnten in Deutschland. Von 2009 bis 2015 arbeitete Scheybani für den US-Konzern Google. 2011 zog der junge Mann mit deutschem und iranischen Pass in die Vereinigten Staaten. Seit 2015 studiert er an der Stanford-Universität. In seiner Freizeit arbeitet Scheybani als Fotograf, Autor und Künstler.

Der am vergangenen Freitag von Donald Trump per Dekret verfügte US-Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern betrifft trotz einiger Lockerungen auch zahlreiche Deutsche mit einem zweiten Pass. Omid Scheybani ist in Bayern geboren, seine Eltern stammen aus Iran. Der Ex-Google-Manager lebt und studiert derzeit in Kalifornien.

SPIEGEL ONLINE: Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der USA auf Reisen?

Scheybani: Über Weihnachten. Da habe ich in Deutschland meine Eltern besucht und war dann in der Tschechischen Republik und in Nigeria. Und im November habe ich zehn Kommilitonen aus Stanford im Rahmen einer Kulturreise durch Iran geführt. Ich setze mich seit Jahren dafür ein, Amerikanern ein anderes Bild von Iran zu vermitteln, als es die Politiker tun.

SPIEGEL ONLINE: Betrifft Sie der jüngste Trump-Erlass?

Scheybani: Niemand kann mir das momentan so genau beantworten. Ich habe einen deutschen Pass, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Dann habe ich einen iranischen Pass, weil meine Eltern aus Iran stammen. Und ich habe eine amerikanische Greencard, weil ich seit sechs Jahren in den USA lebe, arbeite und studiere.

SPIEGEL ONLINE: Nun heißt es, dass Leute mit Doppelpass und Greencard nicht von Reise-Restriktionen betroffen sein sollen.

Scheybani: Ja, die Verwirrung ist perfekt. Aber ehrlicherweise möchte ich nicht der Erste sein, bei dem es dann doch nicht klappt. Die Anwälte, mit denen ich hier gesprochen habe, warnen momentan davor, die Probe aufs Exempel zu machen. Sie meinen, man sollte erst einmal abwarten. Also können mein Bruder, der auch in den USA lebt, und ich meine Eltern momentan nicht besuchen. Und sie wiederum trauen sich auch nicht zu uns, weil sie zwar eine gültige Einreiseerlaubnis für die USA haben, aber kein Risiko eingehen wollen. Das fühlt sich einfach ungerecht an.

SPIEGEL ONLINE: Mussten Sie aktuelle Reisen verschieben?

Scheybani: Ja, klar. Ich arbeite nebenbei an meinem eigenen Start-up und hatte diese Woche eigentlich einen Termin in Mexiko. Den habe ich vorsichtshalber erst einmal gestrichen. In zwei Wochen heiratet eine sehr gute Freundin von mir in Kolumbien, da wollte ich eigentlich dabei sein, aber auch dieser Trip ist jetzt völlig ungewiss. Im März könnte es richtig schwierig werden. Ich bin einer von vier Leitern einer Stanford-Studienreise nach Italien. Das ist eigentlich ein Pflicht-Termin. Die Leitung der Universität hat schon allen Betroffenen angeboten, dass wir, ohne akademische Probleme zu bekommen, von der Reise zurücktreten können. Aber so weit will ich momentan einfach gar nicht denken...

SPIEGEL ONLINE: Sie machen gerade ihren MBA an der renommierten Stanford-Universität in Kalifornien. Welche Stimmung herrscht derzeit auf dem Campus?

Scheybani: Erst gestern hat eine Professorin in der Kantine spontan mein Abendessen bezahlt. Sie sagte zu mir: "Sie machen gerade so eine schwere Zeit durch." Sie wollte mir einfach etwas Gutes tun. Solche Gesten sind unglaublich berührend. Und ich erlebe so etwas momentan täglich. Ich habe unglaublich viele Mails von Freunden und Bekannten aus aller Welt bekommen, die mir ihre Unterstützung versichert oder einfach ein paar aufmunternde Worte geschickt haben. Das hilft ein wenig, aber es fällt mir trotzdem schwer, wieder zum Alltag überzugehen. Viele Studenten, die aus muslimischen Ländern wie Pakistan, Indonesien oder Ägypten stammen, sind sehr besorgt.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind wegen eines Jobs bei Google in die USA ausgewandert.

Scheybani: Genau. Ich habe in Deutschland BWL studiert, war dann in der europäischen Google-Zentrale in Irland und bin 2009 für den Job nach San Francisco gezogen. Ich habe mir hier ein privates und berufliches Netzwerk aufgebaut, mein Bruder lebt inzwischen ebenfalls hier in Kalifornien, er arbeitet bei Facebook. Bis Freitag dachte ich wirklich: Hier ist jetzt mein Zuhause.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt eine große persische Community in Kalifornien. Wie geht es den Leuten?

Scheybani: Da herrscht einerseits Unverständnis, Angst und vor allem große Verunsicherung. Auf der anderen Seite erleben wir alle gerade, wie dieses Gesetz die Menschen mobilisiert und auf die Straße treibt. Ich weiß, dass hier in Kalifornien viele moderner denken als im Rest der USA, aber ich hoffe einfach, dass dieser Trend sich im ganzen Land fortsetzt.

SPIEGEL ONLINE: Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Scheybani: Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Ich habe hier in Amerika immer meine Zukunft gesehen. Im Juni mache ich meinen Abschluss, dann wollte ich mich selbstständig machen. Aber dafür habe ich jetzt gerade gar keinen Kopf. Momentan versuche ich, auf Demos zu gehen und mich bei Diskussionsrunden zu engagieren. Ich finde, man muss die eigene Wut, Verzweiflung und Unzufriedenheit irgendwie in positive Aktionen umwandeln.